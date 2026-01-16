Un turista argentino viajaba con su familia de vacaciones a Brasil y murió
El hombre de 53 años sufrió un infarto y, pese a recibir los primeros auxilios y ser llevado a un hospital, falleció.
Un turista argentino murió tras sufrir un paro cardíaco en Brasil apenas minutos después de cruzar el puente internacional que une la ciudad de Paso de los Libres, en Corrientes, con la localidad de Uruguayana, en el sur del país vecino.
Jonathan Jacob, un taxista de 53 años, era oriundo de Paraná, provincia de Entre Ríos, y viajaba junto a su familia para pasar las vacaciones en las playas de Santa Catarina cuando sufrió un infarto.
El hecho ocurrió mientras Jacob conducía su vehículo por el Puente Internacional Agustín P. Justo–Getulio Vargas. Según se informó, durante el trayecto comenzó a sentirse mal, pero logró avanzar hasta el sector de aduanas del lado brasileño. Una vez allí, se descompensó.
Sus familiares comenzaron a pedir ayuda a los gritos, por lo que rápidamente se acercó un grupo de vendedores que se encontraban en el lugar para asistirlo. Uno de los hombres lo sacó del interior del auto y lo recostó sobre el suelo para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Minutos después arribó una ambulancia del SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias) y Jacob fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguayana.
Si bien durante las primeras atenciones en la zona de la aduana el argentino pudo ser reanimado, durante el traslado en la ambulancia se volvió a descompensar. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció poco después en el área de urgencias del centro de salud.
Tras el fallecimiento, sus familiares tuvieron que iniciar una colecta para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo para llevar los restos hasta Paraná en una ambulancia sanitaria.
Jonathan Jacob era una persona muy conocida y querida en su ciudad. Además de trabajar como taxista, se desempeñaba como cocinero en la Escuela Primaria N° 21 “Juan Benjamín Terán”, donde mantenía un fuerte vínculo con la comunidad educativa.
A través de las redes sociales, la escuela publicó un comunicado para despedirlo con conmovedoras palabras: “Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Jona, nuestro querido cocinero. Su partida, tan inesperada como dolorosa, nos deja una enorme tristeza y un vacío imposible de llenar”, escribieron.
“Acompañamos con respeto y cariño a su familia y seres queridos en este difícil momento, y como comunidad educativa honramos su recuerdo, su trabajo y el afecto que siempre nos brindó”, finalizaron.
