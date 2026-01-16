Un turista argentino viajaba con su familia de vacaciones a Brasil y murió

Si bien durante las primeras atenciones en la zona de la aduana el argentino pudo ser reanimado, durante el traslado en la ambulancia se volvió a descompensar. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció poco después en el área de urgencias del centro de salud.

Tras el fallecimiento, sus familiares tuvieron que iniciar una colecta para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo para llevar los restos hasta Paraná en una ambulancia sanitaria.

Jonathan Jacob era una persona muy conocida y querida en su ciudad. Además de trabajar como taxista, se desempeñaba como cocinero en la Escuela Primaria N° 21 “Juan Benjamín Terán”, donde mantenía un fuerte vínculo con la comunidad educativa.

A través de las redes sociales, la escuela publicó un comunicado para despedirlo con conmovedoras palabras: “Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Jona, nuestro querido cocinero. Su partida, tan inesperada como dolorosa, nos deja una enorme tristeza y un vacío imposible de llenar”, escribieron.

“Acompañamos con respeto y cariño a su familia y seres queridos en este difícil momento, y como comunidad educativa honramos su recuerdo, su trabajo y el afecto que siempre nos brindó”, finalizaron.