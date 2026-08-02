Insólito: un lobo marino se metió al camarote de unos pescadores y se quedó dormido sobre la cama
El insólito episodio ocurrió a bordo de una embarcación pesquera, donde un lobo marino sorprendió a la tripulación al instalarse en el camarote para dormir.
Un grupo de pescadores vivió una escena tan inesperada como divertida cuando un lobo marino ingresó al camarote de la embarcación y terminó instalándose en una de las camas como si estuviera en su propia casa. El insólito momento fue grabado en video y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales.
Todo ocurrió mientras la tripulación realizaba sus tareas habituales. En medio de la sorpresa, uno de los hombres descubrió que el animal había entrado al camarote y decidió registrar la escena con su teléfono celular.
"Se nos metió un lobo marino adentro del camarote", se escucha decir al pescador mientras enfoca al inesperado visitante.
Las imágenes muestran al mamífero completamente relajado, recostado sobre una de las camas e incluso apoyando una de sus aletas como si estuviera durmiendo plácidamente. La escena provocó risas entre los tripulantes, que no podían creer la tranquilidad con la que descansaba el animal.
"¡Mirá! ¡Mirá cómo duerme!", exclama otro de los pescadores al observar la curiosa postura del lobo marino, que parecía sentirse cómodo dentro del pequeño espacio de la embarcación.
El video concluye con una nueva reacción de asombro de quienes registraban el momento: "Nah, este brazo, este lo sé", comenta uno de ellos mientras enfoca la posición en la que había quedado la aleta del animal, una imagen que muchos usuarios compararon con la de una persona descansando después de una larga jornada.
La curiosa visita del lobo marino no tardó en generar repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la tranquilidad del animal y bromearon con que simplemente había encontrado el lugar perfecto para tomar una siesta.
Este comportamiento, aunque sorprendente para los pescadores, no es del todo ajeno a la naturaleza curiosa y adaptable de los lobos marinos. En su hábitat natural, estos mamíferos suelen descansar en grupos numerosos sobre rocas o playas, pero no es raro que los ejemplares más jóvenes o aventureros exploren entornos nuevos en busca de un lugar tranquilo y seguro para dormitar. Su capacidad para relajarse en superficies firmes y su falta de temor hacia estructuras humanas en zonas de pesca explican por qué este visitante encontró tan confortable la litera del camarote, como si se tratara de otro restingero más, aunque esta vez flotante y con colchón.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario