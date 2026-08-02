Insólito: un lobo marino se metió al camarote de unos pescadores y se quedó dormido sobre la cama

El video concluye con una nueva reacción de asombro de quienes registraban el momento: "Nah, este brazo, este lo sé", comenta uno de ellos mientras enfoca la posición en la que había quedado la aleta del animal, una imagen que muchos usuarios compararon con la de una persona descansando después de una larga jornada.

La curiosa visita del lobo marino no tardó en generar repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la tranquilidad del animal y bromearon con que simplemente había encontrado el lugar perfecto para tomar una siesta.

Este comportamiento, aunque sorprendente para los pescadores, no es del todo ajeno a la naturaleza curiosa y adaptable de los lobos marinos. En su hábitat natural, estos mamíferos suelen descansar en grupos numerosos sobre rocas o playas, pero no es raro que los ejemplares más jóvenes o aventureros exploren entornos nuevos en busca de un lugar tranquilo y seguro para dormitar. Su capacidad para relajarse en superficies firmes y su falta de temor hacia estructuras humanas en zonas de pesca explican por qué este visitante encontró tan confortable la litera del camarote, como si se tratara de otro restingero más, aunque esta vez flotante y con colchón.