Una influencer brasileña denunció que fue víctima de racismo en un centro de esquí de Chile: "Me dijo mono"

"En mis ocho años en Chile, nunca imaginé que pasaría por algo así. Un instructor de Valle Nevado me llamó mono y me dijo que volviera a Brasil. Solo por ser brasileña", relató Cruz, cuyo perfil de Instagram está dedicado a sus andanzas en el país trasandino.

"Se mostró agresivo, me gritó y me trató con violencia. Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba", sentenció la mujer, ya repuesta pero todavía temblando, al menos de a ratos, en algunos planos del video que grabó dentro de un vehículo.

Apenas un día después de que la influencer llamara a sus seguidores a denunciar el acto de racismo y xenofobia dentro del centro de esquí

Desde el centro de esquí en Farrellones emitieron un comunicado el martes de esta semana para aclarar que el instructor fue suspendido "de manera inmediata e indefinida" mientras se realiza una investigación al respecto, informó el sitio La Tercera, de Chile.

"Suspendimos de manera inmediata e indefinida de todas sus funciones al instructor involucrado, e iniciamos una investigación interna para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con el objetivo de prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir", expresaron las autoridades.

El centro también prometió reunirse con Cruz para "escuchar su experiencia y abordar este caso con la seriedad y el respete que merece".