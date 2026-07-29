Una influencer brasileña denunció que fue víctima de racismo en un centro de esquí de Chile: "Me dijo mono"
"En mis ocho años en Chile, nunca imaginé que pasaría por algo así", expresó con angustia en sus redes sociales y no tardó en viralizarse. Mirá.
Una influencer brasileña denunció el lunes de esta semana que fue víctima de racismo y xenofobia en un centro de esquí de Chile y señaló como responsable a un instructor que ya fue suspendido de su puesto.
Ana Carolina Cruz publicó un video desolador en el que se lamentó por haber tenido que irse antes del centro de esquí de Valle Nevado, que queda en Farrellones, a unas dos horas de Santiago de Chile, después de haber quedado en shock por el trato que recibió.
El video de la influencer brasileña denunciando haber sido víctima de racismo en Chile
"Sufrimos racismo. Acabamos de sufrir un hecho de racismo", anunció la influencer en un video que publicó en redes sociales en el que también mostró una breve grabación en la que se escuchó el maltrato por parte del instructor de esquí.
En el video se puede apreciar en primer plano a un hombre que habla un portugués precario y que tilda de "macacos" a sus clientes, a quienes les sugiere de manera intempestiva que se vuelvan a su país.
Con la cara contraída por el dolor, Cruz le explicó a sus 18.000 seguidores de Instagram que sus amigos y ella fueron atacados verbalmente por el instructor, que cuestionó el modo en que estaban esquiando.
"En mis ocho años en Chile, nunca imaginé que pasaría por algo así. Un instructor de Valle Nevado me llamó mono y me dijo que volviera a Brasil. Solo por ser brasileña", relató Cruz, cuyo perfil de Instagram está dedicado a sus andanzas en el país trasandino.
"Se mostró agresivo, me gritó y me trató con violencia. Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba", sentenció la mujer, ya repuesta pero todavía temblando, al menos de a ratos, en algunos planos del video que grabó dentro de un vehículo.
Apenas un día después de que la influencer llamara a sus seguidores a denunciar el acto de racismo y xenofobia dentro del centro de esquí
Desde el centro de esquí en Farrellones emitieron un comunicado el martes de esta semana para aclarar que el instructor fue suspendido "de manera inmediata e indefinida" mientras se realiza una investigación al respecto, informó el sitio La Tercera, de Chile.
"Suspendimos de manera inmediata e indefinida de todas sus funciones al instructor involucrado, e iniciamos una investigación interna para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con el objetivo de prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir", expresaron las autoridades.
El centro también prometió reunirse con Cruz para "escuchar su experiencia y abordar este caso con la seriedad y el respete que merece".
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