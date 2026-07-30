Comunicado de Potrero sobre El Ídolo: el juego viral de fútbol tendrá un cambio disruptivo
La plataforma Potrero anunció una actualización clave para El Ídolo. El minijuego viral suma idiomas, nuevas ligas y copas para armar tu carrera en el fútbol.
La exitosa aplicación deportiva de fútbol lanzó un importante comunicado para todos los fanáticos. A partir de ahora, El Ídolo incorpora opciones de idioma en inglés y portugués, sumando además la Primera B y la fantástica posibilidad de disputar las copas nacionales de cada país mientras competís jugando desde el difícil ascenso.
Las claves del juego viral que enamoró a los amantes del fútbol
En medio de la enorme expectativa por lanzamientos gigantes para consolas de última generación, un formato muchísimo más simple captó la atención masiva en las redes sociales. Desarrollado por Potrero, este entretenimiento gratuito permite que cada usuario pueda simular la carrera de un futbolista profesional tomando decisiones trascendentales con apenas unos clics en la pantalla.
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La propuesta es muy accesible y rápida: al comenzar una partida, el jugador debe elegir si quiere desempeñarse como delantero o enganche, además de seleccionar si iniciará su historia deportiva en el campeonato argentino o en la liga uruguaya. A partir de ese preciso momento, cada decisión marcará el rumbo de la trayectoria.
Uno de los mayores atractivos de esta dinámica plataforma son las situaciones inesperadas que aparecen a lo largo de la campaña. Desde recibir una millonaria oferta para emigrar al exterior hasta enfrentar serios conflictos con entrenadores, representantes de jugadores o compañeros de plantel.
Cada elección que se toma suma o resta prestigio, modificando directamente la importante relación con los hinchas. El objetivo es construir una carrera exitosa atravesando distintas etapas: desde el Ascenso sudamericano hasta desembarcar en las grandes ligas europeas, lo que lo transformó en la sorpresa de la temporada.
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