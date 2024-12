Insólito: un policía quiso entrar al show de Los Piojos en un cuatriciclo con dos mujeres

La dramática secuencia ocurrió a minutos de que comenzara el tercer show que dio la banda de rock, en el marco de su regreso a los escenarios tras más de 15 años. Todo quedó filmado por una persona que estaba en el lugar.

El episodio fue filmado y viralizado. La identidad del presunto policía se volvió un tema de conversación en redes sociales.

policia recital piojos

El comienzo del video muestra una discusión entre el policía —que estaba vestido con su uniforme de trabajo— y uno de los hombres que trabajaba en el ingreso al estadio. “Correte, correte, correte”, dijo el efectivo policial mientras tomaba el volante del cuatriciclo.

Al ver la situación, el joven intentó intervenir para que no pasara a mayores y dijo: “No, no, esperen, hay un show”. Pero las palabras no fueron suficientes porque tres segundos después el policía bonaerense tomó la intempestiva decisión.

El hombre aceleró violentamente y atravesó una de las vallas de seguridad que impiden el ingreso de los vehículos. Todo mientras el resto de las personas que estaban en el lugar gritaban desesperadamente.

“Mirá lo que hizo este hijo de p…”, llegó a decir uno de los empleados de seguridad luego de que el policía avanzara sobre la valla. “Sacalo de acá”, atinó a decir una mujer que estaba a unos pocos metros.

A lo lejos se veía a la mujer rubia discutiendo con un grupo de personas. “Quédate tranquilo que yo me voy a bajar”, alcanzó a gritar mientras descendía del vehículo con la ayuda de la otra mujer. El cuarto hombre ya había bajado y solo el policía quedaba en el cuatriciclo.

Segundos después después, el hombre tuvo que retroceder en su propio vehículo y regresó al primer control donde había tenido el rapto de violencia. Allí volvió a tener una discusión con uno de los empleados de seguridad, que tuvo que ser frenado por sus compañeros para no agarrarse a piñas.

El policía fue identificado como Christian Geada, de 50 años, con rango de comisario mayor, responsable del Grupo de Apoyo Departamental. Fue desafectado de sus tareas por el episodio, con un sumario administrativo en su contra. Al conocer el hecho, el fiscal Álvaro Garganta decidió instar una causa penal en su contra y comenzó a estudiar las imágenes en las últimas horas. Las posibles calificaciones que podrían aplicarse en su contra son las de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Para esta causa, las mujeres que acompañaban al comisario se convierten en testigos claves.