Intensa búsqueda: tres pescadores perdieron la vida y otros dos desaparecieron tras el vuelco de una lancha
Las víctimas tenían 84, 71 y 70 años. Se activó un operativo para dar con el paradero de otro pescador y el guía de pesca local.
Tres pescadores perdieron la vida ahogados este sábado en el partido bonaerense de Guaminí, luego de que la lancha en la que viajaban junto a otras dos personas volcara en la Laguna del Monte, uno de los espejos de agua del sistema de las Encadenadas del Oeste.
El siniestro desencadenó un extenso operativo de emergencia en la zona. Los equipos de rescate consiguieron hallar los cuerpos de tres de los ocupantes, en tanto que un cuarto pescador y un guía local continúan sin ser localizados. Aunque las tareas debieron detenerse durante la noche por falta de visibilidad, se reanudaron en las primeras horas del domingo.
Las víctimas identificadas hasta el momento son José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.
Las primeras averiguaciones indican que cinco hombres navegaban en una embarcación cuando ocurrió el accidente. Por motivos que todavía intentan establecer los investigadores, la lancha se desestabilizó y se dio vuelta en medio de la laguna, dejando a todos sus ocupantes en el agua.
A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda para dar con las personas que viajaban en la embarcación. El operativo se desplegó en diferentes puntos del espejo de agua y continúa especialmente enfocado en localizar a dos hombres que permanecen desaparecidos.
En las tareas participan Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal, quienes trabajan de manera coordinada desde que se conoció el vuelco.
Los equipos recorren distintos sectores de la laguna con el objetivo de reconstruir el posible desplazamiento de la embarcación después del accidente y establecer en qué zona podrían encontrarse las dos personas que todavía son buscadas.
En medio del operativo, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí tomó una medida preventiva y ordenó la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.
El lugar donde ocurrió el episodio forma parte de Las Encadenadas del Oeste, un sistema de lagunas situado en el sudoeste bonaerense. La Laguna del Monte es habitualmente concurrida por pescadores y visitantes, especialmente para realizar diferentes actividades vinculadas al espejo de agua.
Mientras continúa la búsqueda, las autoridades también trabajan para esclarecer las circunstancias que provocaron que la lancha perdiera estabilidad y terminara volcando.
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