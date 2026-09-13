Intensa búsqueda: tres pescadores perdieron la vida y otros dos desaparecieron tras el vuelco de una lancha

En las tareas participan Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal, quienes trabajan de manera coordinada desde que se conoció el vuelco.

Los equipos recorren distintos sectores de la laguna con el objetivo de reconstruir el posible desplazamiento de la embarcación después del accidente y establecer en qué zona podrían encontrarse las dos personas que todavía son buscadas.

En medio del operativo, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí tomó una medida preventiva y ordenó la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

El lugar donde ocurrió el episodio forma parte de Las Encadenadas del Oeste, un sistema de lagunas situado en el sudoeste bonaerense. La Laguna del Monte es habitualmente concurrida por pescadores y visitantes, especialmente para realizar diferentes actividades vinculadas al espejo de agua.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades también trabajan para esclarecer las circunstancias que provocaron que la lancha perdiera estabilidad y terminara volcando.