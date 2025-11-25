Invasión de hormigas voladoras en el AMBA: los trucos caseros más efectivos para eliminarlas

Las redes sociales se llenaron de fotos y reclamos de usuarios que detectaron estos insectos en balcones, patios, cocinas y espacios comunes. Los expertos explican que se trata del vuelo nupcial, un proceso natural donde la colonia produce hormigas aladas —hembras y machos reproductores— que salen simultáneamente en busca de nuevas zonas para expandirse.