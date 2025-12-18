Investigan si se produjeron daños al patrimonio histórico en el edificio del mercado de San Telmo

Hoy en día el subsuelo no está disponible al público, pero guarda restos de la Buenos Aires de hace un siglo.

Durante la inspección ordenada por el fiscal Michienzi se constató que diversos elementos arqueológicos fueron extraídos durante la excavación irregular, y “habían sido arrojados a un contenedor de basura lindante a la obra, tratándolos como escombros comunes en lugar de piezas de valor histórico para la Ciudad”.

Ya están labradas las actas y se tomaron registros fotográficos de las excavaciones y de los materiales recuperados dentro y fuera de la obra.

Mercado de San Telmo, edificio histórico

El edificio del Mercado de San Telmo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2001, y por eso para hacer una intervención de cualquier tipo hace falta seguir un protocolo de preservación.

Desde el Ministerio Público Fiscal porteño confirmaron que ya se hizo una inspección integral y se dispuso el cese de actividades, “a los fines de determinar la responsabilidad en la destrucción y descarte de materiales con alto valor arqueológico”.

En esa inspección participó personal de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC, la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que depende del Ministerio de cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Funcionarios de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico “notificaron formalmente a los responsables sobre la vigencia de la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”, que obliga a cualquier persona o empresa que realice excavaciones a denunciar de inmediato el hallazgo de yacimientos u objetos históricos y garantizar su conservación.

Fuentes de la Justicia porteña indicaron que "estas figuras legales sancionan a quienes realicen excavaciones sin permiso del organismo competente y a quienes, de manera intencional o por negligencia, dañen o destruyan yacimientos arqueológicos”.

"El Mercado de San Telmo no es solo un punto comercial, es un espacio protegido por ley nacional. Cualquier intervención debe ser supervisada para evitar la pérdida irreversible de nuestra historia", remarcó por su parte el fiscal.