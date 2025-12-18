Video: dejaron a un bebé abandonado dentro de una bolsa en Florencio Varela

La mujer no pudo evitar expresar su indignación por el abandono del bebé en esas condiciones: "Estaba tirado ahí y hacía frío, porque era de noche y había mucho viento", contó.

"Cuando lo vimos llorar, lo tomó mi hija y pedimos ayuda. Lo llevaron al hospital de Solano. Lo vamos a ir a ver con mi hija porque tenemos ganas de llevarle ropita", aseguró Karina en diálogo con TN.

Tras abrirse una investigación, la policía recabó más videos aportados por vecinos y locales de los alrededores que registraron a un hombre y una mujer merodeando la zona durante la tarde del martes. Ambos recorrieron las calles durante 40 minutos con el bebé dentro de la bolsa.

El recién nacido fue trasladado de urgencia al Hospital Oller, donde tras ser atendido por los médicos confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.

Desde el hospital confirmaron que "a las 23.30, ingresó a la institución un recién nacido de sexo masculino, con un peso aproximado de 3.700 gramos. Fue trasladado por personal policial y por la vecina que lo encontró. El bebé recibió atención médica inmediata por parte del equipo de salud y se encuentra en buen estado".