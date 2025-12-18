Heroico gesto en Mar del Plata: se metió al mar y salvó a un perro arrastrado por la corriente

El rescate no fue sencillo. El hombre tuvo que calcular el momento justo, esquivar el golpe de las olas y acercarse al perro sin asustarlo más. Finalmente, logró alcanzarlo y sujetarlo con firmeza, en una imagen que marcó el punto de alivio de toda la secuencia. En el video se observa el instante en el que lo abraza y comienza el regreso hacia la orilla, con el animal aferrado y visiblemente exhausto.

Cuando ambos pisaron tierra firme, la escena fue de emoción pura. La familia del perro recuperó la calma y el protagonista involuntario del rescate salió del agua empapado, pero convertido en el héroe indiscutido de la mañana. No hubo discursos ni gestos grandilocuentes, solo la satisfacción de haber evitado una tragedia.