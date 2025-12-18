Heroico gesto en Mar del Plata: se metió al mar y salvó a un perro arrastrado por la corriente
El rescate ocurrió a primera hora de la mañana, sin guardavidas en la playa, y quedó registrado en un video que conmovió a toda la ciudad.
Lo que había comenzado como una mañana tranquila junto al mar terminó convirtiéndose en una escena de tensión extrema y, finalmente, en una historia que emocionó a todos los que la presenciaron. En Playa Grande, uno de los sectores más concurridos de la costa marplatense, un perro fue arrastrado por la corriente mar adentro y quedó atrapado entre las olas, sin poder regresar por sus propios medios.
La secuencia, captada en video por testigos, se volvió viral por el dramatismo del momento y por el desenlace cargado de humanidad. La situación se dio bien temprano, antes de las ocho de la mañana, cuando una familia disfrutaba de las primeras horas de sol del jueves. En medio de ese clima relajado, el perro -un Golden Retriever, una raza conocida por su afinidad con el agua- ingresó al mar como tantas otras veces.
Sin embargo, en cuestión de segundos, una corriente inesperada comenzó a empujarlo mar adentro. Lo que parecía un juego se transformó en una lucha desesperada por mantenerse a flote. En las imágenes que circularon en redes sociales se puede ver al animal intentando sacar la cabeza entre las olas, moviendo sus patas con esfuerzo y evidentes signos de agotamiento.
La angustia creció rápidamente entre los presentes, que observaban cómo el perro se alejaba cada vez más de la orilla, sin posibilidad de regresar solo. En ese horario, el servicio de guardavidas aún no había comenzado, por lo que no había personal especializado para intervenir de inmediato. Fue entonces cuando un ciudadano que se encontraba en la playa decidió actuar sin dudarlo.
Vestido con remera y pantalón, se metió al mar y avanzó entre las olas, con pleno conocimiento de las corrientes de esa zona costera. En Mar del Plata, muchos describen ese fenómeno como que “el mar te chupa”, una expresión habitual para explicar cómo ciertas corrientes pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados.
El rescate no fue sencillo. El hombre tuvo que calcular el momento justo, esquivar el golpe de las olas y acercarse al perro sin asustarlo más. Finalmente, logró alcanzarlo y sujetarlo con firmeza, en una imagen que marcó el punto de alivio de toda la secuencia. En el video se observa el instante en el que lo abraza y comienza el regreso hacia la orilla, con el animal aferrado y visiblemente exhausto.
Cuando ambos pisaron tierra firme, la escena fue de emoción pura. La familia del perro recuperó la calma y el protagonista involuntario del rescate salió del agua empapado, pero convertido en el héroe indiscutido de la mañana. No hubo discursos ni gestos grandilocuentes, solo la satisfacción de haber evitado una tragedia.
