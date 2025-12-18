Detuvieron en Pilar a "Tractorcito" Cabrera, un miembro de la banda del Gordo Valor
El hombre formó parte de la banda que robaba blindados en los ochentas y noventas, pero aterrorizó y abusó de una nena hace dos meses en un robo en Moreno.
La Policía bonaerense detuvo esta semana en Pilar a Daniel Agustín "Tractorcito" Cabrera, otrora miembro de la banda del Gordo Valor, en conexión con un caso de robo calificado y abuso sexual perpetrado en octubre de este año en Moreno.
Cabrera, de 64 años, está acusado junto con un cómplice de haber sido los ladrones que irrumpieron el 2 de octubre pasado en una casa de la zona de Catonas, en el partido bonaerense de Moreno, para asaltar a una abuela y su nieta.
En la denuncia consta que los hombres abusaron sexualmente de la nieta, que es menor de edad, y luego asaltaron también a la abuela, de 77 años, a quien le robaron dinero en pesos y dólares además de otros objetos de valor.
Tras la denuncia intervino personal de la División Operativa de Ejecución de Capturas, que trabajó con el Grupo Especial Halcón para la localización y detención de Cabrera, informó el sitio Infobae.
El otrora integrante de la banda del Gordo Valor -que se dedicó a asaltar camiones blindados durante los ochentas y noventas- tiene un prontuario con condenas por robo, reincidencia agravada y participación en hechos de violencia grave.
Con semejante experiencia, Cabrera logró pasar más de dos meses prófugo hasta el miércoles de esta semana, cuando los investigadores policiales lo ubicaron en una propiedad sobre Ruta 8, entre las calles Las Madreselvas y Las Magnolias, en la localidad de Pilar.
Ahí lo fueron a buscar -y lo encontraron- en un allanamiento realizado a las 5.40 de este jueves. Junto con Cabrera cayó Sebastián Ignacio Baratay Ortiz, un hombre de 27 años que está acusado de encubrimiento agravado.
Cabrera tenía en esa casa una serie de prendas del uniforme tanto de la Policía Federal Argentina como de la Bonaerense, además de balizas, gorras negras, pasamontañas y precintos plásticos, probablemente para seguir con su modalidad de robo.
Durante el allanamiento se incautaron dos teléfonos celulares, una pinza para cortar cadenas y un vehículo Hyundai dominio JXU 615.
