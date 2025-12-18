Detuvieron en Pilar a "Tractorcito" Cabrera, un miembro de la banda del Gordo Valor

Con semejante experiencia, Cabrera logró pasar más de dos meses prófugo hasta el miércoles de esta semana, cuando los investigadores policiales lo ubicaron en una propiedad sobre Ruta 8, entre las calles Las Madreselvas y Las Magnolias, en la localidad de Pilar.

tractorcito

Ahí lo fueron a buscar -y lo encontraron- en un allanamiento realizado a las 5.40 de este jueves. Junto con Cabrera cayó Sebastián Ignacio Baratay Ortiz, un hombre de 27 años que está acusado de encubrimiento agravado.

Cabrera tenía en esa casa una serie de prendas del uniforme tanto de la Policía Federal Argentina como de la Bonaerense, además de balizas, gorras negras, pasamontañas y precintos plásticos, probablemente para seguir con su modalidad de robo.

Durante el allanamiento se incautaron dos teléfonos celulares, una pinza para cortar cadenas y un vehículo Hyundai dominio JXU 615.