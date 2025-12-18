Mar del Plata: un trapito le pegó un palazo en la cabeza a un automovilista

agresion trapito mar del plata

Tras la agresión, el trapito emprendió la huida a las corridas y se escapó por la calle Balcarce en dirección a la plaza. El joven lo persiguió durante algunos metros, hasta que finalmente se frenó y regresó a donde estaba su vehículo estacionado sobre Yrigoyen. Incluso, algunos transeúntes y curiosos se habían sumado a la persecución, pero desistieron al ver que el agresor ya había logrado fugarse.

Mar del Plata: más de 7 mil denuncias contra trapitos

La lucha contra los trapitos en Mar del Plata es una de las prioridades del control del orden público llevadas a cabo por al Municipio.

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) ya tuvo que intervenir en 7.618 denuncias realizadas por vecinos contra trapitos en lo que va del año.

Ante esto, los vecinos, transeúntes y automovilistas tienen la posibilidad de denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches a través del WhatsApp 223 3406177 las 24 horas del día. El servicio busca fortalecer la seguridad y el orden en la vía pública.

En este marco, el lunes, la Patrulla Municipal intervino ante un grupo de trapitos que estaban alcoholizados y drogados, realizando disturbios en la vía pública.

Durante una recorrida preventiva, agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) observaron en Bolívar al 2800 la presencia de tres hombres y una mujer que se encontraban generando disturbios en la puerta de ingreso a un edificio. Al proceder a la identificación, se constató que las personas estaban consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en la vía pública.

En ese contexto, uno de los hombres adoptó una actitud hostil hacia el personal interviniente, por lo que se procedió a su aprehensión y a la confección del acta correspondiente por consumo de alcohol en la vía pública. Asimismo, se solicitó la presencia de un móvil policial para labrar las actuaciones de rigor y efectuar el traslado del individuo a la Comisaría Primera.