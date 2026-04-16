IMÁGENES SENSIBLES: un hombre golpeó brutalmente a su perro en Palermo y lo detuvieron

El material fue clave para la denuncia penal impulsada por vecinos, que alertaron sobre la gravedad de la situación y la reiteración de conductas violentas.

El abogado Marcelo Chumbita, quien interviene en el caso, explicó a SM Noticias que “la causa entró a la Fiscalía de Flagrancia” y agregó que será derivada a una unidad especializada. Además, señaló que “el sujeto está aprehendido”, aunque existe preocupación por una eventual liberación.

Respecto del animal, indicó que había sido trasladado a una comisaría, pero luego quedó bajo custodia de una familiar del acusado, lo que generó inquietud entre vecinos y denunciantes.

El letrado también advirtió que el hombre podría tener otros dos perros, por lo que no se descarta un allanamiento para verificar las condiciones en las que viven y eventualmente disponer su rescate.

Mientras tanto, en el edificio y la zona crece la preocupación por la situación y el desenlace judicial del caso.

¿Cómo realizar una denuncia por maltrato animal?

El maltrato animal es un delito y tu denuncia es el primer paso para ponerle freno. Ante una situación de maltrato animal es muy importante realizar la denuncia correspondiente, en la que podés sumar evidencia como ser fotos o vídeos para facilitar la investigación.

La denuncia se puede realizar llamando el 0800-3334-7225 o de manera online, anónima o informada, ingresando a través de la página del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, quien interviene en aquellas denuncias de maltrato animal (violación a la Ley 14.346) que se realizan en Buenos Aires.

Si tenés conocimiento de una situación de maltrato animal, ingresá a través de la página del Ministerio Público Fiscal, donde se encuentra detallado cómo realizar la denuncia correspondiente.