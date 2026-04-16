El tiempo hoy en el AMBA: jornada inestable con mejora gradual hacia la noche
Habrá lluvias moderadas a la mañana y precipitaciones aisladas hacia la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves una jornada inestable con mejora gradual hacia la noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Por la mañana habrá lluvias moderadas a débiles y chaparrones persistentes, mientras que para la tarde se esperan precipitaciones aisladas con cielo mayormente nublado.
A la noche cesarían las lluvias y el cielo comenzaría a despejarse.
En tanto las temperaturas oscilará entre los 16 y los 23 grados, con vientos predominantes del sur y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas abiertas.
Por su parte la humedad se mantendrá elevada en torno al 79%.
Cambió el pronóstico y se esperan más lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo habrá tormentas en el AMBA
Para este jueves 16 de abril, se esperan nuevas lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en lo que será una jornada marcada por la inestabilidad residual tras los recientes temporales. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada estará pasada por agua, mientras que hacia la mañana habrá lluvias aisladas.
Para la tarde, también se esperan precipitaciones de igual intensidad, aunque con el correr de las horas se aguarda por un descenso en la frecuencia de la caída de agua. Finalmente, las últimas horas del día tendrán un cielo mayormente nublado, pero ya sin lluvias.
En lo que respecta a las temperaturas, el termómetro de este jueves oscilará entre los 18 y 23 grados. En tanto, el viento sufrirá un fuerte cambio: soplará inicialmente desde el Noreste y el Este, para luego hacerlo desde el Sur, en el ocaso de la jornada.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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