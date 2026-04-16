El tiempo hoy en el AMBA: jornada inestable con mejora gradual hacia la noche

clima buenos aires 16 abril

Cambió el pronóstico y se esperan más lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo habrá tormentas en el AMBA

Para este jueves 16 de abril, se esperan nuevas lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en lo que será una jornada marcada por la inestabilidad residual tras los recientes temporales. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada estará pasada por agua, mientras que hacia la mañana habrá lluvias aisladas.

Para la tarde, también se esperan precipitaciones de igual intensidad, aunque con el correr de las horas se aguarda por un descenso en la frecuencia de la caída de agua. Finalmente, las últimas horas del día tendrán un cielo mayormente nublado, pero ya sin lluvias.

En lo que respecta a las temperaturas, el termómetro de este jueves oscilará entre los 18 y 23 grados. En tanto, el viento sufrirá un fuerte cambio: soplará inicialmente desde el Noreste y el Este, para luego hacerlo desde el Sur, en el ocaso de la jornada.

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