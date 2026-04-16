Violento robo en un reconocido local de ropa del centro de La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"
Dos delincuentes armados amenazaron a clientes y a una empleada y escaparon en menos de un minuto.
La inseguridad volvió a golpear en pleno centro de La Plata con un robo relámpago que sembró pánico entre clientes y empleados de un local de ropa ubicado a metros de la Residencia del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
El violento hecho se produjo durante la noche del lunes, en un comercio ubicado en la calle 5 entre 50 y 51. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.
Según contaron las víctimas, los ladrones llegaron en moto y actuaron con rapidez para concretar el golpe. En las imágenes, se puede ver que uno de los asaltantes ingresó primero al negocio, robó una billetera y un teléfono y amenazó a un cliente que se encontraba en el lugar. “Quedate ahí o te vuelo la cabeza a vos”, le dijo para mantener el control de la situación.
Segundos después, su cómplice dejó la moto en la puerta, entró al negocio y comenzó a cargar prendas para llevarse. Mientras tanto, el primer asaltante fue hasta la caja registradora y, al advertir que había poco dinero, empezó a exigir más efectivo con insistencia y amenazas.
La empleada del local intentó explicarle que la mayor parte de las ventas se realizaban con tarjeta y que no había una suma importante en caja. Lejos de conformarse, el delincuente volvió sobre uno de los clientes y le robó sus pertenencias antes de escapar.
En medio de la tensión, la víctima llegó a pedirle que al menos le devolviera el DNI, pero el ladrón desoyó el reclamo y huyó junto a su cómplice en la moto, perdiéndose en cuestión de segundos por el centro platense.
Tras el hecho, efectivos de la Policía bonaerense se desplegaron en el lugar, pero no lograron dar con los sospechosos. Por el momento no hay detenidos y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los delincuentes y reconstruir su recorrido.
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