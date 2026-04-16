Violento robo en un reconocido local de ropa del centro de La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"

La empleada del local intentó explicarle que la mayor parte de las ventas se realizaban con tarjeta y que no había una suma importante en caja. Lejos de conformarse, el delincuente volvió sobre uno de los clientes y le robó sus pertenencias antes de escapar.

En medio de la tensión, la víctima llegó a pedirle que al menos le devolviera el DNI, pero el ladrón desoyó el reclamo y huyó junto a su cómplice en la moto, perdiéndose en cuestión de segundos por el centro platense.

Tras el hecho, efectivos de la Policía bonaerense se desplegaron en el lugar, pero no lograron dar con los sospechosos. Por el momento no hay detenidos y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los delincuentes y reconstruir su recorrido.