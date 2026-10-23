Murió el hombre más longevo de Argentina: tenía 118 años

Manuel Moisés Álvez junto a su familia durante uno de sus cumpleaños

Durante sus últimos años, Álvez vivió en Las Tunas, rodeado de familiares que estaban a cargo de sus cuidados. Su vida estuvo estrechamente relacionada con el desarrollo rural de la zona: trabajó en tareas de campo y colaboró en la apertura de caminos en la región.

Su sobrina nieta, Liliana Rodríguez, una de las personas que lo acompañaba, lo describía como un hombre tranquilo, con buen estado de salud, que le gustaba comer carne, mantenía una rutina sencilla y hábitos saludables, como tomar mucha agua.

Su vida cotidiana transcurría sin grandes cambios, acompañado por sus seres queridos. La música también ocupaba un lugar entre sus pasatiempos. Más de una década antes, Álvez había aprendido a tocar la armónica y encontró en ese instrumento una actividad para disfrutar durante sus últimos años en Las Tunas.

El hombre que consiguió su primer DNI a los 114 años

Manuel Moisés Álvez pudo obtener su DNI

Uno de los capítulos más particulares de la vida de Álvez estuvo relacionado con su identidad legal. A pesar de haber superado los 100 años, no tenía DNI, lo que complicaba su acceso a distintos trámites y prestaciones estatales.

El problema se resolvió mediante una inscripción tardía de nacimiento. Con el acompañamiento del Registro Provincial de las Personas de Misiones, a través del programa Indocumentado Cero, logró obtener su primer DNI cuando tenía 114 años.

El documento le permitió iniciar gestiones para acceder a beneficios previsionales y cobertura social. Familiares indicaron que parte de los papeles que tenía el hombre se habían perdido años atrás a raíz de un incendio en la casilla en la que vivía.

En 2022, cuando cumplió 115 años, efectivos de la Policía de Misiones se acercaron a su vivienda con una torta y un regalo para compartir la celebración con él y su familia. En las imágenes se lo veía frente a las velas, rodeado de quienes se acercaron para saludarlo.