Ulises Jaitt, antes de que abran el iPad de Natacha: "Armaron todo"

Según aseguró hoy Ulises Jaitt, hermano de la fallecida conductora, Natacha “tenía información delicada del mundo de la pedofilia, de famosos, políticos y del Vaticano. Muy delicado. Por eso la tablet está acá hace tres años”.

“No va a haber nada. Estoy preparado para escuchar cualquier cosa, la tablet duerme acá hace tres años y medio, la tienen encajonada y bien guardada. Recordemos que es una tablet que la manoseó la Policía de la provincia", dijo en cuanto a sus expectativas sobre el contenido que podría brindar el iPad.

Y lanzó: “Qué casualidad que justo fui a ver a Julio Conte-Grand - Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires- y ahora se desbloquea la tablet”.

Ulises Jaitt fue contundente al opinar sobre la investigación de la muerte de su hermana y denunció: “Los fiscales que son corruptos, como Sebastián Fitipaldi , que tiene varias denuncias porque es amigo de los poderosos, traba todas las causas; Diego Callegari, de la Fiscalía de Violencia de Género, lo que menos hizo fue investigar la muerte de una mujer. Deberían renunciar todas las personas que trabajan en esa fiscalía, me dan asco; y después, Cosme Iribarren, que está en la misma causa de Diego Maradona, quien murió en su casa, en su cama... Pero ahí hay que buscar culpables, porque era campeón, ‘machito’, y tienen imputados a todos. Pero Natacha, que no muere ni en su cama ni en su casa, en condiciones espantosas, cometieron delitos con drogas y no tenés ningún imputado. Esa es la perspectiva que tiene Cosme Iribarren. Tenés un fiscal peor que el otro, los tengo recusados y estoy esperando que los corran”, sostuvo.

“Es una vergüenza lo que está pasando en esta causa. La tablet de Natacha es el único dispositivo en la historia penal argentina que más tardó en desbloquearse, más que en causas de corrupción", mencionó el conductor.

Ulises apuntó a que el fiscal Fitipaldi “está encubriendo” a posibles imputados: “Hicieron lo que quisieron con la escena del crimen. Trucharon la autopsia, nos quisieron vender de que tenía un corazón deteriorado y tengo estudios de tres meses antes que hablan de un corazón en perfectas condiciones, sin cardiopatía evidente, la autopsia de estos, que armaron todo, dice que tenía cardiopatía crónica y es mentira”.

Además, recordó que "un policía parte del plan movió la mochila de Natacha de la planta baja a la planta alta con Fitipaldi".

"Armaron todo”, resumió.

Además, Ulises informó que “Fitipaldi está denunciado por “incumplimiento agravado y violación de los elementos probatorios’ porque dejó que el policía Walter Daniel Román hiciera lo que quisiera. Cuando fue a declarar fingió demencia y dijo que no se acordaba”.