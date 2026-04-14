Isidro Casanova: motochorros atacaron a un nene de 10 años para robarle la bicicleta

“Quedó shockeado. Ya me dijo: ‘Papá, no salgo más de noche’. Ahora vamos a tener que salir más temprano. Perdió el derecho de andar en bicicleta por la calle”, lamentó Roberto.

El hombre recordó con nostalgia su propia infancia, comparándola con la realidad que le toca vivir a su hijo: “Uno tuvo ese derecho de andar por la calle, pero hoy no se puede más. Es lo que nos toca, hoy estamos viviendo así”.

“Fue un momento que nadie quiere vivir y no se lo deseamos a nadie. Por suerte no fue grave, pero el susto no se lo quita nadie”, concluyó Roberto.