Qué declaró Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba

Desde los tribunales de Córdoba, Sánchez del Bianco afirmó en declaraciones reproducidas por el diario Clarín que su defendido "aclaró que con su hija fueron a comprar cigarrillos y una gaseosa a la vuelta de su casa".

El principal acusado por la desaparición de Agostina Vega afirmó que salió a la calle con su hija entre las 22 y las 22.30 del sábado.

Más o menos a esa hora la adolescente de 14 años estaba en un remís para encontrarse con él en Fragueiro y Del Campillo.

Además de presentar testigos que la vieron con su hija por la calle a esa hora del sábado, Barrelier admitió que un rato más tarde se encontró en la calle con Agostina, a quien conocía de la cancha porque había salido un tiempo con su madre, Melisa Heredia.

"El auto rojo no existe"

Melisa y su madre, Elizabeth, afirmaron esta semana que "no existe" el auto rojo al que Barrelier asegura que se subió Agostina para irse una vez concluido su encuentro con él en medio de la calle.

Pero el hombre le aseguró este jueves al fiscal Garzón que no sólo existió ese auto sino que lo manejaba un hombre a quien él no conocía, pero al que la adolescente llamó "amigo".

Aunque Melisa y Elizabeth acusaron a Barrelier de mentir "todo el fin de semana" porque no reveló en seguida su encuentro con Agostina, el detenido afirmó que le blanqueó todo a la madre de la menor en una conversación que mantuvieron a la 1 del domingo.

Lo que es más, aunque la abuela de Agostina dijo que la adolescente no tenía el contacto de Barrelier el hombre aseguró que sí se lo había pasado, con conocimiento de Melisa, para asistirla de ser necesario.

Hoy en día Sánchez del Bianco insistió en que su defendido "no sabe dónde está Agostina", y evitó dar más detalles porque "podría poner en riesgo la investigación", según informó el sitio Cadena 3, de Córdoba.