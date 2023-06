España: el desesperado pedido de la familia del joven argentino que cayó de un acantilado

“En marzo lo acompañamos al aeropuerto diciendo ‘ya nos vamos a ver’. Nos vamos a encontrar, necesito urgente la ayuda de parte gubernamental para conseguir un vuelo y poder viajar. Los costos son elevadísimos”, indicó Néstor López, su padre, quien es remisero en Córdoba.

“Soy remisero, trabajo todo el día, puedo solventar gastos cotidianos, pero no estoy en condiciones de afrontar un pasaje aéreo. No llego ni vendiendo lo poco que tengo. Espero la ayuda del Gobierno”, solicitó apelando a la empatía y la solidaridad de quien pueda aportar su ayuda en esta causa.

Lo cierto es que los vuelos más urgentes dentro de esta semana tienen un costo de más de un millón de pesos, con varias horas de escala. Es por este motivo que la familia López Besso inidicó una colecta solidaria para poder pagar el viaje a Tenerife.

padre rodrigo acantilado españa

Muy emocionado, Néstor contó que Rodrigo “está solo” y que “solo lo visita una persona, que fue quien lo encontró, y todos los días recorre 100 kilómetros desde su domicilio al hospital para abrazarlo, limpiarlo, darle fuerzas y decirle que ella va a ser su familia hasta que nosotros podamos llegar”.

“Gracias a los medios, a quienes están colaborando, a quienes de un modo u otro nos están acompañando, poniendo mucha fe y energía para que nos podamos reencontrar con mi hijo”, expresó Néstor.

Cómo colaborar con la familia de Rodrigo López Besso

Para colaborar con la colecta solidaria se puede realizar por transferencia bancaria al CBU 01505153/1000132717918, a nombre de Marcia Besso.

El grave estado de salud de Rodrigo López Besso

Sobre el estado de salud del joven cordobés detalló: “Rodrigo ingresó el día 3 al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con convulsiones y en coma. Desde ese momento hasta ahora sigue en estado muy grave, con una operación en su cabeza, con traumatismo de cráneo, un problema en sus riñones, está con diálisis y tiene quebraduras en la clavícula. Tuvieron que descomprimirle el cerebro para descomprimir un coagulo”.

Explicó entonces: “La última vez que hablamos fue el viernes. Él estaba feliz porque había ido a comprar su caña de pescar. Las últimas palabras fueron ‘me voy a pescar pa y si después de esto puedo voy con la moto de agua a pesar adentro’. Él estaba muy feliz allá, su sueño era trabajar y viajar”.

acantilado españa

Tras esa última comunicación, sus familiares no volvieron a saber de Rodrigo en los días siguientes e intentaron comunicarse por todos los medios, hasta que le llegó la noticia a través de un periódico español: “El periodista se puso en contacto con la mujer que lo rescató y nos pasó su contacto. Ella es la que nos da el parte médico, ayer a la tarde me dijo ‘quédese tranquilo que su hijo está hermoso, lo he estado abrazando, tiene una familia acá hasta que lleguen sus papás y que va a estar ahí hasta que alguien de nosotros llegue’”.

Tras el accidente “Rodrigo estuvo más de cuatro horas tirado hasta que esta persona lo vio y bajó”, contó su padre, quien apela a la fe y a la solidaridad para reunirse con su hijo.

Una mujer fue quien vio a Rodrigo tras el accidente y, tras dar aviso de la emergencia, por sus propios medios bajó a ayudarlo antes de la llegada de los bomberos, que tuvieron que rescatar a ambos desde el precipicio.

“Esta mañana el cónsul de allá se comunicó con su mamá y le informó que los análisis han dado un poco mejor, pero que su estado es muy grave y delicado. La necesidad de viajar es urgente”, reiteró.

En ese sentido, volvió a dar con detalles sus agradecimientos en medio de la desesperación y el dolor: “Quiero agradecer a todos los que, sin conocernos y desde lo difícil de este momento, hoy están aportando su ayuda para que podamos viajar. Tengo un agradecimiento muy especial para quienes pudieron colaborar, a gente de otras partes del mundo y a la agrupación ‘Piratas por el mundo’, expresó el padre del joven hincha de Belgrano.