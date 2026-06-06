Alerta violeta en el AMBA por densa niebla: qué recaudos tomar ante la baja visibilidad

También recomiendan utilizar luces bajas y faros antiniebla y evitar detenciones sobre la calzada principal o las banquinas.

En caso de visibilidad nula, es conveniente buscar un lugar seguro fuera del camino, mantener limpio el parabrisas y activar el desempañador para garantizar un campo visual óptimo.

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 6 de junio

Con el fin de semana llega también la preocupación por cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que muchos de sus habitantes aprovechan estas jornadas para realizar actividades al aire libre: desde el asado -quien puede- hasta tareas relativas al hogar.

En principio, vale advertir las temperaturas serán las relativamente normales para la estación en curso: seguirá el fresco tirando a frío y, desgraciadamente, mucha humedad en el ambiente, lo que hace más difícil tolerar esos registros.

Para este sábado se espera que la brisa húmeda sople desde el sector Este, trayendo consigo mucha neblina durante la madrugada y la mañana y luego aumento de la nubosidad, previéndose hasta un 40% de probabilidad de lloviznas por la tarde. La mínima será de 14° y la máxima no superará los 18°.

El domingo será un día con muchas nubes sobre la Ciudad y el conurbano bonaerense, pronosticándose lloviznas y lluvias aisladas durante la mayor parte de una jornada que además sufrirá un leve descenso de los registros térmicos: entre 13° y 16°.

El lunes no traerá demasiados cambios, con excepción de la dirección del aire que ingresará desde el Sudeste a la región, provocando que las temperaturas bajen un poquito más, con una máxima de 15°. Además, por la mañana podrán producirse algunas precipitaciones no demasiado intensas.

Desde el sector Sur, rotando desde el Sudoeste o el Sudeste, seguirá ingresando el aire fresco a la zona más poblada del país, haciendo que las mínimas y máximas sigan bajando el martes 9 y el miércoles 10 de junio, esperándose registros de entre 10° y 15°. El cielo seguirá mayormente encapotado, pero por suerte no se esperan lluvias para esos días.

Recién el jueves 11 y todavía con el aire sureño soplando sobre porteños y bonaerenses, comenzará a despejarse el cielo, aunque no del todo. En cuanto a las temperaturas, la tendencia seguirá la baja, con una mínima de solo 9° y una máxima de 16°.