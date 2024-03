El tío de Milei denunció que será desalojado: "Me quedo en la calle, no tengo nada"

En ese sentido, confesó que la demanda fue iniciada por un abogado a quien acudió por un juicio laboral. Según manifestó el tío del presidente, el fallo resultó en su contra y para cobrar los honorarios el letrado "lo engañó" porque le hizo "firmar papeles para quedarse con su casa".

Juan José, a quién le dicen "Chicho" reveló que durante la mañana reparte diarios para un puesto del barrio y por la tarde circula con su bicicleta trabajando para una aplicación de delivery, precisó que vive con un promedio de $15.000 por semana y que no cuenta ni con prepaga ni aportes jubilatorios.

"Si yo pudiera hablar con este abogado le pediría que me deje vivir acá y cuando me muera, que se lo quede. Si yo me voy me iría a la calle, porque no tengo nada, nada donde ir a vivir", aseguró el hombre.

Juan José, que afirmó no haber votado a su sobrino en las elecciones presidenciales, relató que la última vez que habló con Norberto, su hermano y padre de Javier y Karina Milei, fue cuando el padre de ambos falleció en 2005. Empresario del transporte, Norberto se hizo cargo de los gastos del sepelio y luego perdieron el contacto.

En el caso de que se expida la Cámara a la que fue elevada la causa, el tío del mandatario debería ser desalojado de la casa. Por ese motivo, el hombre se ilusiona con volver a comunicarse con sus sobrinos para que puedan llegar a una solución y no tenga que desocupar la vivienda.