Adelanto de Jey Mammón con Jorge Rial: "No sé qué va a pasar conmigo"

En el pequeño fragmento difundido este jueves por la noche, Rial le consultó el porqué de la nota, y el humorista, explicó: "Quiero contar cómo estoy, y por qué hace una semana no digo nada. Mis amigos me visitan, me contienen. Estoy en shock, paralizado, y tomo clonazepam todo el tiempo".

"Estoy pasando el peor momento de mi vida. No se qué va a pasar. Sí sé algo, es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto. El que quiere, que me acompañe, y el que no, que se quede en el camino", sentenció, visiblemente emocionado.

Por último, Jey le habló a la víctima y denunciante, y expresó: "Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que si dentro de lo que él siente, lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo".

