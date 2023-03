Habla el abogado de Lucas Benvenuto: "Quien tiene que aclarar tanto no dice la verdad"

Sobre el cierre de la causa, Moral denunció: “La calificación tendría que haber sido por corrupción de menores, el tema es que se cerró la puerta en la cara. Lucas no presentó las pruebas porque no se le dio la oportunidad, no porque no las tenía”.

En cuanto al pedido de Jey Mammón de un juicio por la verdad, Moral argumentó: “Es una estrategia de la defensa de Mammón hablar de ir a un juicio por la verdad. Jey se comprometió a no demandar a Lucas. No le conviene”.