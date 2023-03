Jey Mammón a Lucas Benvenuto: "Deseo de corazón que pueda sanar su alma"

Allí se refirió a diversas cuestiones alrededor del escándalo que lo envuelve y, sorpresivamente, se dirigió al joven que lo acusa de haberlo violado: "Le deseo de corazón que pueda sanar su alma", sostuvo mostrándose conmovido. Y agregó: "Si dentro de lo que él siente, lo cual no comparto, pero si él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo".

En ese sentido, Jey Mammón se defendió de las acusaciones y aludió a la cancelación que los medios le han hecho a pesar de sus más de diez años de trayectoria: "No me entregaron a un nene de 14 años. Todo lo que te digo es cierto, nada es mentira. Él está diciendo cosas equivocadas, no mentirosas, porque no le voy a decir que es un mentiroso, pero sí equivocadas, y el daño es tremendo", cerró.