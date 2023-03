Jey Mammón con Jorge Rial en C5N: las frases más destacadas de la entrevista

"Te elegí porque no somos amigos, te considero un periodista sagaz, profundo, capaz de ir al hueso y que me vas a preguntar absolutamente todo. Creo que la situación lo amerita, lo pensé y no lo consulté con nadie",

"El Clonazepam lo tengo encima. Hay mucho análisis en mis gestos, en mi manera de hablar, pero la verdad es que estoy pasando el peor momento de mi vida y lo que yo me meto en el cuerpo hace que lo esté transitando de la mejor manera posible. Este es mi estado, no es en el que estoy realmente".

"La causa no existe, judicialmente no hay un tema. Con el comunicado lo que busqué fue expresarme, me hago cargo porque es mío. Pero no soy yo el que habla. Son términos técnicos, palabras de abogados, la gente que me conoce sabe que yo no hablo así, y a la vez existe una necesidad o presión de que hay que decir algo. Así como estoy sentado creo que estoy así desde el primer día, abatido".

"Creo que lo que necesito hacer desde el primer día (en que se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual) es lo que estoy haciendo ahora. Desde el momento cero no lo pude hacer, ahora siento que lo puedo hacer -me está costando un huevo- no sé si hay algo que busco, yo necesito gritar, no 'mi' verdad, sino 'la' verdad".

"Lucas Benvenuto fue un vínculo amoroso hermoso".

"Creo que fue un vínculo fuerte el que tuve con él. Implicó que hasta le componga una canción -me animo a decir que una de las pocas que compuse en mi vida-, por eso digo que fue un vínculo hermoso. Hoy representa otra cosa. No es lo mismo qué fue o qué es".

