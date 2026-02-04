Qué pasa con los perfiles falsos de Nahir Galarza creados con Inteligencia Artificial
Desde el entorno de Nahir Galarza advirtieron sobre la aparición de cuentas falsas en redes sociales que utilizan su nombre y imágenes generadas con Inteligencia Artificial, y pidieron no interactuar ni enviar dinero ante posibles estafas.
A más de ocho años del femicidio de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, el nombre de Nahir Galarza volvió a instalarse con fuerza en redes sociales, aunque por un motivo completamente alejado de su situación judicial. Personas de su círculo cercano alertaron sobre la proliferación de perfiles truchos que usan su identidad y fotografías intervenidas con herramientas de Inteligencia Artificial para engañar a usuarios en distintas plataformas.
Galarza, que actualmente tiene 27 años, cumple una condena a prisión perpetua por el crimen de su pareja, a quien le disparó en diciembre de 2017. Aquella sentencia la convirtió en la mujer más joven en recibir esa pena en la historia judicial argentina. Hoy permanece detenida en la Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná, bajo un régimen que le impide tener celulares o cualquier tipo de acceso a redes sociales.
Según explicaron allegados, en los últimos días comenzaron a detectarse cuentas que se hacen pasar por ella, con imágenes editadas digitalmente y mensajes que buscan generar cercanía con seguidores. La preocupación creció porque algunos de esos perfiles incluso solicitan transferencias de dinero, por lo que desde su entorno pidieron de manera explícita no enviar fondos ni interactuar con esas cuentas, ya que se trataría de maniobras fraudulentas.
El tema escaló después de que se viralizara una imagen en la que supuestamente se ve a Galarza posando con un iPhone junto al mensaje “Gracias a todos por el esfuerzo”. Muchos usuarios pensaron que se trataba de una foto real y reciente, pero fue desmentida y señalada como un montaje que circuló a modo de meme, sin ningún vínculo con la joven detenida.
Además, aparecieron perfiles con contenido provocador que buscan entablar diálogos personales o vínculos sentimentales con usuarios. En uno de esos espacios se difundió incluso una frase atribuida falsamente a Galarza: “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, lo que reforzó las advertencias sobre la utilización engañosa de su identidad.
Desde su entorno remarcan que estas maniobras no solo son falsas, sino que pueden derivar en estafas o situaciones de manipulación emocional. Por eso insisten en que cualquier cuenta activa con su nombre en la actualidad no tiene relación con ella y forma parte de un esquema de suplantación digital.
La última actividad real vinculada a Galarza en redes sociales se registró en septiembre de 2019, cuando se difundieron imágenes tomadas dentro del penal junto a otras internas. Tras ese episodio, las autoridades penitenciarias reforzaron los controles y desde entonces no volvió a haber presencia digital de su parte.
Incluso en 2024, la joven presentó un pedido formal para poder tener un teléfono celular, pero la Justicia lo rechazó. El reglamento interno del penal entrerriano prohíbe el uso de dispositivos móviles, por lo que cualquier publicación actual que circule con su nombre queda automáticamente desligada de ella.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario