Qué pasa con los perfiles falsos de Nahir Galarza creados con Inteligencia Artificial

El tema escaló después de que se viralizara una imagen en la que supuestamente se ve a Galarza posando con un iPhone junto al mensaje “Gracias a todos por el esfuerzo”. Muchos usuarios pensaron que se trataba de una foto real y reciente, pero fue desmentida y señalada como un montaje que circuló a modo de meme, sin ningún vínculo con la joven detenida.

Además, aparecieron perfiles con contenido provocador que buscan entablar diálogos personales o vínculos sentimentales con usuarios. En uno de esos espacios se difundió incluso una frase atribuida falsamente a Galarza: “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, lo que reforzó las advertencias sobre la utilización engañosa de su identidad.

Desde su entorno remarcan que estas maniobras no solo son falsas, sino que pueden derivar en estafas o situaciones de manipulación emocional. Por eso insisten en que cualquier cuenta activa con su nombre en la actualidad no tiene relación con ella y forma parte de un esquema de suplantación digital.

La última actividad real vinculada a Galarza en redes sociales se registró en septiembre de 2019, cuando se difundieron imágenes tomadas dentro del penal junto a otras internas. Tras ese episodio, las autoridades penitenciarias reforzaron los controles y desde entonces no volvió a haber presencia digital de su parte.

Incluso en 2024, la joven presentó un pedido formal para poder tener un teléfono celular, pero la Justicia lo rechazó. El reglamento interno del penal entrerriano prohíbe el uso de dispositivos móviles, por lo que cualquier publicación actual que circule con su nombre queda automáticamente desligada de ella.