Tensión en el Congreso: hubo incidentes en la marcha de jubilados y detuvieron al padre Paco Olveira
El sacerdote Francisco Olveira fue demorado por la Policía Federal en medio de empujones en inmediaciones del Congreso. Fue liberado horas después.
Una nueva jornada de violencia se vivió este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Durante la habitual ronda de los miércoles, se registraron enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, en un operativo que estuvo encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA).
El momento de mayor tensión culminó con la detención del padre Francisco "Paco" Olveira, integrante del grupo de Curas en Acción por los Pobres, quien fue demorado bajo la acusación de supuesta "resistencia a la autoridad".
Tensión en Congreso: intervención política y liberación
El sacerdote fue escoltado hasta el móvil policial por varios diputados de Unión por la Patria, entre ellos Paula Penacca, Jorge Taiana, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés, quienes grabaron el procedimiento para exigir su liberación.
Minutos más tarde, el fiscal Horacio Peix decidió dejar sin efecto la detención tras analizar los videos presentados por los legisladores y periodistas presentes en el lugar. Tras recuperar su libertad, Olveira volvió a marchar y declaró: "Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria".
Cabe recordar que el sacerdote ya había sufrido una detención similar el 12 de noviembre del año pasado en el mismo contexto de protesta.
