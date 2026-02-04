Tensión en el Congreso: hubo incidentes en la marcha de jubilados y detuvieron al padre Paco Olveira

padre Paco Olveira El padre Paco Olveira fue liberado tras la intervención judicial y denunció "ensañamiento" con los jubilados.

Minutos más tarde, el fiscal Horacio Peix decidió dejar sin efecto la detención tras analizar los videos presentados por los legisladores y periodistas presentes en el lugar. Tras recuperar su libertad, Olveira volvió a marchar y declaró: "Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria".