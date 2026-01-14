José C. Paz: lo mataron de dos tiros para robarle la moto cuando estacionaba
La víctima fue atacada cuando se detuvo frente a un local de repuestos. Hay dos sospechosos detenidos, uno de ellos menor de edad.
Un violento hecho de inseguridad conmocionó este martes al partido de José C. Paz. Un hombre de 54 años fue asesinado a balazos durante el robo de su motocicleta, cuando estacionaba frente a un comercio. El crimen ocurrió en una zona muy transitada y derivó en la detención de dos sospechosos, uno de ellos de apenas 13 años.
El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 de la mañana, en la intersección de Ruta 197 y Quirós, a metros de la avenida Gaspar Campos. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Javier Pairo, se detuvo con su moto frente a una casa de repuestos cuando fue sorprendida por dos delincuentes que se le acercaron a pie.
En ese contexto, el hombre recibió dos disparos, uno en el abdomen y otro a la altura del corazón, en lo que habría sido un intento de robo de su vehículo. Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, pero murió apenas ingresó al establecimiento debido a la gravedad de las heridas.
El violento episodio generó conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes señalaron que el ataque ocurrió en un horario de alta circulación vehicular y peatonal.
Luego del hecho, se desplegó un operativo policial en la zona que permitió detener a dos sospechosos, uno de 18 años y un menor de apenas 13, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
La investigación busca ahora determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer cómo accedieron al arma utilizada en el ataque, en un contexto que vuelve a poner en foco la violencia extrema en hechos delictivos cometidos a plena luz del día.
