Accidentes por doquier: por qué es tan peligrosa la zona de La Frontera en Pinamar
La zona de médanos concentra entre 5000 y 6000 vehículos por día y conductas riesgosas en un terreno complejo.
Una camioneta y dos vehículos UTV chocaron el lunes por la tarde en la zona conocida como La Frontera, en el norte de Pinamar, uno de los sectores más emblemáticos y riesgosos del verano. Por el incidente, Bastian, un chico de 8 años resultó herido y sigue internado en estado grave.
La Frontera no es solo un paseo turístico: es un entorno natural dinámico, cambiante y, en muchos tramos, impredecible. Ubicada al norte de Pinamar, la zona está conformada por un sistema de médanos y dunas de origen eólico. “Es un paisaje geomorfológicamente muy activo”, explica a Clarín el geólogo Leandro Rodríguez Capítulo, quien investiga habitualmente el área. Allí conviven médanos que alcanzan entre 28 y 38 metros de altura con geoformas menores que pueden modificarse de un día para el otro según el viento, las tormentas o las sudestadas.
Desde la Dirección de Seguridad en Playa coinciden en que uno de los mayores riesgos es que los médanos no están fijados por vegetación. “Con viento sur o norte fuerte cambian significativamente. Lo que viste ayer, hoy puede no estar. El relieve se modifica y las pendientes pueden cortarse a pico de un lado”, explicaron.
En La Frontera se cruzan hoy distintos tipos de vehículos, pero con una característica común: cada vez son más potentes. Circulan camionetas 4x4 que originalmente no están pensadas para arena pero ingresan tras bajar la presión de las ruedas, cuatriciclos y, sobre todo, UTV de última generación, muy distintos a los modelos iniciales que se asemejaban a carritos de traslado.
“Hoy tenés UTV que alcanzan los 120 kilómetros por hora, con tracción integral y mucha tecnología”, explicaron desde la Dirección de Seguridad en Playa. El problema no es solo el vehículo en sí, sino el uso que se hace de esa potencia en un terreno cambiante, sin visibilidad y con pendientes abruptas. “Las marcas sacan cada año modelos más rápidos y más caros, pero cuando se los usa como no se los tiene que usar, sin el equipo adecuado y sin conocer el terreno, el peligro existe”, advirtieron.
La llamada “trampa del médano” tiene que ver justamente con su forma. La cara de subida (barlovento) suele ser suave, pero del otro lado aparece la bajada (sotavento), mucho más empinada o directamente abrupta. En muchos casos se trata de médanos cortados, donde el terreno se interrumpe de golpe por erosión del viento o la presencia de cierta vegetación. “Vos venís subiendo y de repente se corta a pico. Si no frenás, saltás y das vuelta”, señalaron desde el área de Seguridad.
Una situación frecuente en La Frontera es la de dos vehículos intentando subir el mismo médano desde lados opuestos sin verse. “Cuando avanza un auto, el otro no lo ve y cuando lo ves, ya los tenés encima”, relataron. En esos casos, el impacto es casi inevitable, sobre todo cuando ambos vehículos suben con envión.
La velocidad y la potencia agravan el escenario. Camionetas 4x4, UTV y cuatriciclos cada vez más potentes circulan por un terreno donde, según advierten los especialistas, el vehículo no frena como en el asfalto. “Si acelerás de más se entierra, si doblás cerrado lo volcás. Son cuestiones básicas de aprender a manejar en arena”, explicaron desde la Dirección de Seguridad en Playa. “Hay que entender el medio y tener sentido común”.
“Aunque tengas muchísimo motor, tenés que subir con envión. Y cuando dos vehículos llegan con envión desde lados opuestos, no hay margen de reacción”, dijo el geólogo Rodríguez Capítulo. Incluso los elementos de seguridad, como los banderines obligatorios en UTV y cuatriciclos, muchas veces solo se detectan cuando el vehículo ya está en la cima.
