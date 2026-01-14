Accidentes por doquier: por qué es tan peligrosa la zona de La Frontera en Pinamar

La llamada “trampa del médano” tiene que ver justamente con su forma. La cara de subida (barlovento) suele ser suave, pero del otro lado aparece la bajada (sotavento), mucho más empinada o directamente abrupta. En muchos casos se trata de médanos cortados, donde el terreno se interrumpe de golpe por erosión del viento o la presencia de cierta vegetación. “Vos venís subiendo y de repente se corta a pico. Si no frenás, saltás y das vuelta”, señalaron desde el área de Seguridad.

pinamar

Una situación frecuente en La Frontera es la de dos vehículos intentando subir el mismo médano desde lados opuestos sin verse. “Cuando avanza un auto, el otro no lo ve y cuando lo ves, ya los tenés encima”, relataron. En esos casos, el impacto es casi inevitable, sobre todo cuando ambos vehículos suben con envión.

La velocidad y la potencia agravan el escenario. Camionetas 4x4, UTV y cuatriciclos cada vez más potentes circulan por un terreno donde, según advierten los especialistas, el vehículo no frena como en el asfalto. “Si acelerás de más se entierra, si doblás cerrado lo volcás. Son cuestiones básicas de aprender a manejar en arena”, explicaron desde la Dirección de Seguridad en Playa. “Hay que entender el medio y tener sentido común”.

“Aunque tengas muchísimo motor, tenés que subir con envión. Y cuando dos vehículos llegan con envión desde lados opuestos, no hay margen de reacción”, dijo el geólogo Rodríguez Capítulo. Incluso los elementos de seguridad, como los banderines obligatorios en UTV y cuatriciclos, muchas veces solo se detectan cuando el vehículo ya está en la cima.