José C. Paz: un chico de 15 años apuñaló a un compañero de escuela y luego se fugó con la ayuda de su mamá
La víctima tiene 17 años y quedó internada en el Hospital Mercante de José C. Paz tras pasar por una cirugía. El agresor "lo buscaba", según su familia.
Un adolescente de 17 años fue apuñalado este viernes a la salida de una escuela en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. El agresor fue identificado como un chico de 15 que va al mismo centro educativo, que se subió a la camioneta de su mamá para fugarse tras el ataque.
El episodio se desarrolló a partir de las 11.45 en las inmediaciones de la Escuela Secundaria No 17 de José C. Paz, a donde asisten a clases tanto la víctima, identificada como J. O., como el atacante, al que las autoridades se refirieron como T. C. para resguardar su identidad por ser ambos menores de edad.
Con el paso de las horas un video del ataque se volvió viral, pero aún no se sabe qué motivó al adolescente de 15 años a apuñalar al de 17. La madre de J. O. confirmó al canal El Trece que su hijo sufrió "heridas graves en el costado y la espalda".
La Directora de la escuela se encargó de asistir a J. O. tras el ataque y una vez que el adolescente estuvo camino al Hospital Mercante, donde tuvo que pasar por una cirugía de emergencia, la mujer radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 3ra de José C. Paz.
Romina O., la madre de J. O., reconoció que su hijo le había contado que T. C. "en su cuenta de Instagram subía constantemente fotos con armas blancas", y agregó que el adolescente de 15 años "buscaba pelear" con el de 17 "hace dos días".
"Hoy él (por su hijo) se acercó a preguntarle por qué decía muchas cosas de él, o lo invitaba a pelear por medio de otras personas y, cuando lo hizo, este nene como que lo incitaba a pelear todo el tiempo", relató Romina, cuyo hijo cursa el último año de la secundaria.
El agresor, que es alumno de tercer año, no contestaba y Romina relató: "en un momento, mi hijo como que se cansó de hablar solo, porque no le contestaba, sino que lo invitaba a pelear".
Tal fue el punto decisivo que fue registrado por las cámaras de celulares, y luego la madre del chico de 15 años apareció y "cargó" a su hijo en su camioneta.
El adolescente está prófugo desde entonces, mientras el adolescente atacado sigue internado en observación en el Hospital Mercante, ya fuera de peligro.
