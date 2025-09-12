José C. Paz: un chico de 15 años apuñaló a un compañero de escuela y luego se fugó con la ayuda de su mamá

Romina O., la madre de J. O., reconoció que su hijo le había contado que T. C. "en su cuenta de Instagram subía constantemente fotos con armas blancas", y agregó que el adolescente de 15 años "buscaba pelear" con el de 17 "hace dos días".

"Hoy él (por su hijo) se acercó a preguntarle por qué decía muchas cosas de él, o lo invitaba a pelear por medio de otras personas y, cuando lo hizo, este nene como que lo incitaba a pelear todo el tiempo", relató Romina, cuyo hijo cursa el último año de la secundaria.

El agresor, que es alumno de tercer año, no contestaba y Romina relató: "en un momento, mi hijo como que se cansó de hablar solo, porque no le contestaba, sino que lo invitaba a pelear".

Tal fue el punto decisivo que fue registrado por las cámaras de celulares, y luego la madre del chico de 15 años apareció y "cargó" a su hijo en su camioneta.

El adolescente está prófugo desde entonces, mientras el adolescente atacado sigue internado en observación en el Hospital Mercante, ya fuera de peligro.