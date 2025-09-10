Tandil conmocionada: el video del momento en que asesinaron a Milagros Quenaipe a la salida de un boliche

Casi de manera simultánea, la policía halló el cuchillo tramontina con la punta limada que Sánchez utilizó para atacar a Milagros y a otro joven, Matías, quien sufrió una herida superficial en la espalda. El miércoles posterior a su captura, Sánchez se negó a declarar ante el fiscal Damián Borean, titular de la UFI N° 12 Descentralizada de Tandil. El juez de Garantías N° 1, José Alberto Moragas, convirtió la aprehensión en detención formal.

El fiscal Borean continúa con la investigación para esclarecer el móvil del crimen, revisando las cámaras de seguridad, tomando declaraciones de testigos y aguardando los resultados de los análisis toxicológicos realizados a Sánchez. Mientras tanto, el acusado permanece detenido en la Unidad 2 de Sierra Chica, imputado por “homicidio y lesiones dolosas leves en concurso real”, y será juzgado por un jurado popular.