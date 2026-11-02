Crisis económica: cerró un popular boliche de Lanús después de 25 años de historia

"A los boliches históricos que siguen en pie les deseamos lo mejor. ¡Sigan peleando por una noche de encuentros reales en este mundo digital!", instaron los encargados del boliche de Lanús Oeste.

La Mia Citta cerrará dentro de dos semanas, "terminando con nuestro aniversario 59 el sábado 14", como anunciaron, sus encargados: "59 años no está mal, ¿no? Nos vemos todos ahí".