Alerta por grooming por Roblox: imputaron a un hombre que contactó a dos nenas y les enviaba pornografía
El acusado tiene 29 años y había pactado encuentros con menores de 9 y 10 años. Durante un allanamiento secuestraron un celular, una computadora y ropa.
Un hombre de 29 años fue imputado por grooming en Sierra de los Padres tras las denuncias de los padres de dos nenas de 9 y 10. Según estableció la Justicia, el acusado las contactó a través de Roblox, una plataforma de videojuegos, y luego utilizó WhatsApp para enviarles material pornográfico, pedirles imágenes íntimas e intentar concretar encuentros presenciales.
La causa está a cargo de la Unidad Funcional Temática de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, con intervención de la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato. El sospechoso fue identificado por sus iniciales, V.A.B., y quedó formalmente imputado por captación de menores de edad mediante medios tecnológicos con fines sexuales.
La investigación se inició el 31 de julio, cuando la madre de una de las víctimas se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia. La mujer había descubierto que un desconocido mantenía conversaciones con su hija y le proponía reunirse en una plaza. También le había sugerido que escapara de su casa y le pedía que compartiera su ubicación en tiempo real, según publicó el sitio local 0223.
Cómo operaba el imputado por Grooming
Con el avance de la investigación se logró reconstruir el modo en que el hombre intentaba manipular a las dos menores. De acuerdo con la pesquisa, les enviaba videos pornográficos y buscaba obtener imágenes de contenido sexual.
Además, el imputado había establecido condiciones para evitar que los adultos descubrieran las comunicaciones. Entre otras indicaciones, les pedía que lo bloquearan cuando estuvieran en sus casas y que no revelaran a nadie lo que lo que pasaba.
El dato clave que permitió identificar al sospechoso
A partir del número telefónico utilizado para comunicarse con las víctimas, la fiscalía logró determinar quién estaba detrás de los mensajes. El análisis de las antenas de telefonía permitió ubicar al abonado entre enero y julio de 2026 en sectores de Mar del Plata y Balcarce. Uno de los registros lo situó en Sierra de los Padres, mediante una antena localizada a la altura del kilómetro 4,3 de la ruta 226.
Con esos datos como punto de partida, efectivos de la División Unidad Operativa Federales (DUOF) realizaron tareas de campo en los sectores de El Coyunco, Gloria de la Peregrina y Colinas Verdes. Durante las averiguaciones, productores de la zona identificaron a V.A.B. como quien trabajaba en una quinta ubicada en el kilómetro 16,5 de la ruta 226.
Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, que se concretó en las últimas horas. En el lugar, los efectivos secuestraron prendas de vestir similares a las registradas en una de las capturas de pantalla presentadas en las denuncias, además de una computadora y un teléfono celular.
El imputado quedó libre
Sin embargo, el juez de Garantías rechazó el pedido de detención al considerar que no estaban acreditados riesgos procesales que justificaran privar de la libertad al imputado.
Entre los argumentos mencionó que el hombre tiene domicilio identificado, no registra antecedentes penales y está acusado de un delito excarcelable. También señaló que todavía deben cumplirse instancias previas, como notificarlo formalmente de la existencia de la causa y fijar una audiencia para que pueda prestar declaración.
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