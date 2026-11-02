Alerta por grooming por Roblox: imputaron a un hombre que contactó a dos nenas y les enviaba pornografía

El dato clave que permitió identificar al sospechoso

El lugar en Sierra de los Padres donde se realizó el allanamiento

A partir del número telefónico utilizado para comunicarse con las víctimas, la fiscalía logró determinar quién estaba detrás de los mensajes. El análisis de las antenas de telefonía permitió ubicar al abonado entre enero y julio de 2026 en sectores de Mar del Plata y Balcarce. Uno de los registros lo situó en Sierra de los Padres, mediante una antena localizada a la altura del kilómetro 4,3 de la ruta 226.

Con esos datos como punto de partida, efectivos de la División Unidad Operativa Federales (DUOF) realizaron tareas de campo en los sectores de El Coyunco, Gloria de la Peregrina y Colinas Verdes. Durante las averiguaciones, productores de la zona identificaron a V.A.B. como quien trabajaba en una quinta ubicada en el kilómetro 16,5 de la ruta 226.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, que se concretó en las últimas horas. En el lugar, los efectivos secuestraron prendas de vestir similares a las registradas en una de las capturas de pantalla presentadas en las denuncias, además de una computadora y un teléfono celular.

El imputado quedó libre

Sin embargo, el juez de Garantías rechazó el pedido de detención al considerar que no estaban acreditados riesgos procesales que justificaran privar de la libertad al imputado.

Entre los argumentos mencionó que el hombre tiene domicilio identificado, no registra antecedentes penales y está acusado de un delito excarcelable. También señaló que todavía deben cumplirse instancias previas, como notificarlo formalmente de la existencia de la causa y fijar una audiencia para que pueda prestar declaración.