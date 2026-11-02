Un artesano confeccionó el poncho que Córdoba le regalará al papa León XIV
Erick Rojas, integrante de la Comunidad Indígena La Unión, elaboró la prenda con técnicas ancestrales y materiales naturales de la región.
Un artesano de la Comunidad Indígena La Unión, del paraje Santa Teresita, Córdoba fue el encargado de confeccionar el regalo que el gobernador Martín Llaryora le entregará al papa León XIV durante su visita a la provincia.
La elección de Erick Rojas se produjo luego de un encuentro con el mandatario provincial en junio, durante una visita oficial a Villa de Pocho. En esa oportunidad, el joven le entregó una pieza de elaboración propia y le explicó el significado de sus dibujos y guardas, inspirados en el paisaje y la identidad de la región.
"Usted no solamente se va a llevar un pedazo de Pocho con la fibra, se lleva un dibujo que acá simboliza nuestros cerros", le explicó.
Tras confirmarse la visita de León XIV a Córdoba, Llaryora lo convocó nuevamente para encargarle una pieza destinada al pontífice.
El regalo para el León XIV: técnicas ancestrales y materiales de la región
Según informaron, Rojas integra una tradición de tejedores de los departamentos Pocho y San Alberto que conserva conocimientos transmitidos de generación en generación.
La confección requiere un proceso artesanal que incluye el hilado y teñido de la lana con pigmentos naturales de la región, como la chilca, el suico y el piquillín, utilizados para obtener distintas tonalidades.
"Esto empieza primero teniendo las ovejas, luego hay que hacer el hilo, hay que teñirlo y recién después hay que tejerlo. Lleva mucho tiempo", detalló el artesano.
También señaló que las técnicas tradicionales están relacionadas con las utilizadas en los tejidos que acompañaron al Cura Brochero durante sus recorridas por la región. En ese sentido, destacó la continuidad histórica de un oficio que conserva procedimientos y representaciones culturales del noroeste provincial.
Una actividad que sostiene a las familias de la comunidad
Además de su valor cultural, la producción artesanal representa una fuente de trabajo para las familias de la región y permite preservar los conocimientos y las técnicas tradicionales que forman parte de la identidad de las comunidades del noroeste cordobés.
La pieza será entregada por Martín Llaryora a León XIV durante su visita a Córdoba y reúne técnicas artesanales, tintes naturales y diseños que representan la historia y el paisaje del noroeste provincial.
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