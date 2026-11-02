Un artesano confeccionó el poncho que Córdoba le regalará al papa León XIV

La confección requiere un proceso artesanal que incluye el hilado y teñido de la lana con pigmentos naturales de la región, como la chilca, el suico y el piquillín, utilizados para obtener distintas tonalidades.

"Esto empieza primero teniendo las ovejas, luego hay que hacer el hilo, hay que teñirlo y recién después hay que tejerlo. Lleva mucho tiempo", detalló el artesano.

También señaló que las técnicas tradicionales están relacionadas con las utilizadas en los tejidos que acompañaron al Cura Brochero durante sus recorridas por la región. En ese sentido, destacó la continuidad histórica de un oficio que conserva procedimientos y representaciones culturales del noroeste provincial.

Una actividad que sostiene a las familias de la comunidad

Además de su valor cultural, la producción artesanal representa una fuente de trabajo para las familias de la región y permite preservar los conocimientos y las técnicas tradicionales que forman parte de la identidad de las comunidades del noroeste cordobés.

La pieza será entregada por Martín Llaryora a León XIV durante su visita a Córdoba y reúne técnicas artesanales, tintes naturales y diseños que representan la historia y el paisaje del noroeste provincial.