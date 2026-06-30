Juicio por la desaparición de Loan Peña: declaran sus padres
María Noguera y José Peña declararán en calidad de víctimas y testigos, y estarán en la misma sala que los imputados.
El juicio por la desaparición de Loan Peña atraviesa este martes una audiencia clave que contará con la declaración de María Noguera y José Peña, los padres del nene que fue visto por última vez en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes.
Declaran los padres de Loan Peña
La tercera semana del debate oral, que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, iniciará con la participación de los padres de Loan, quienes serán los primeros testigos en declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) que juzga a 17 acusados.
Se espera que la audiencia sea uno de los momentos más sensibles del juicio. Además de los padres de Loan, también estarán presentes algunos de los hermanos del nene, entre ellos Mariano, quien deberá declarar entre hoy y el jueves.
José Peña fue quien llevó a Loan al almuerzo familiar que se realizó en la casa de la abuela Catalina aquel 13 de junio de 2024. Tras finalizar la comida, el nene se fue acompañado al naranjal por su tío político, Antonio Bernardino Benítez, junto a una pareja de amigos de la familia formada por Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, quienes guiaron a un grupo de cinco niños. Desde ese momento, no se supo más nada del pequeño.
María Noguera no estaba presente en el almuerzo y se enteró de la desaparición de su hijo un par de horas más tarde, cuando ya habían iniciado la búsqueda en la zona.
Los padres de Loan Peña, cara a cara con los acusados
María y José deberán prestar declaración en la misma sala donde estarán presentes los acusados, entre ellos Laudelina Peña, hermana del padre y tía de Loan, acusada de su sustracción y ocultamiento.
Según la abogada querellante Belén Russo Cornara, que representa a los padres en el juicio, “José ya no considera a Laudelina parte de su familia”.
En el recinto estarán presentes Antonio Benítez, esposo de Laudelina y tío político de Loan, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Todos ellos estuvieron en el almuerzo familiar.
También estará el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, acusado de haber desviado el operativo de búsqueda inicial para favorecer a los responsables, y las diez personas imputadas por entorpecer la investigación tras presentarse como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy.
Los padres de Loan contarán con el acompañamiento de una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), un organismo del Ministerio Público Fiscal que asiste a víctimas y testigos durante el proceso penal.
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