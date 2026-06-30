Juicio por la desaparición de Loan Peña: declaran sus padres

María Noguera no estaba presente en el almuerzo y se enteró de la desaparición de su hijo un par de horas más tarde, cuando ya habían iniciado la búsqueda en la zona.

Los padres de Loan Peña, cara a cara con los acusados

juicio caso loan

María y José deberán prestar declaración en la misma sala donde estarán presentes los acusados, entre ellos Laudelina Peña, hermana del padre y tía de Loan, acusada de su sustracción y ocultamiento.

Según la abogada querellante Belén Russo Cornara, que representa a los padres en el juicio, “José ya no considera a Laudelina parte de su familia”.

En el recinto estarán presentes Antonio Benítez, esposo de Laudelina y tío político de Loan, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Todos ellos estuvieron en el almuerzo familiar.

También estará el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, acusado de haber desviado el operativo de búsqueda inicial para favorecer a los responsables, y las diez personas imputadas por entorpecer la investigación tras presentarse como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy.

Los padres de Loan contarán con el acompañamiento de una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), un organismo del Ministerio Público Fiscal que asiste a víctimas y testigos durante el proceso penal.