Juicio por la desaparición de Loan Peña: vecinos hablaron sobre la reacción de Antonio Benítez

Raúl Anselmo Chamorro, otro de los habitantes del paraje, también indicó que fue Antonio Benítez quien le avisó que un niño se había perdido. Según dijo, el imputado fue hacia la ruta y les preguntó si habían visto a un menor. Chamorro participó luego en la búsqueda junto a otros vecinos.

Su nieta, Agustina Chamorro, coincidió con ese relato y señaló que José Peña se encontraba “muy angustiado”.

Además, mencionó que habló con Laudelina Peña y Mónica del Carmen Millapi, otras dos imputadas. Según contó, ambas les dijeron que Loan se había perdido en el naranjal y que no sabían hacia dónde se había dirigido.

La testigo declaró que recorrió el campo de su abuelo primero a pie y después a caballo, y que mas tarde la Policía solicitó su permiso para ingresar al lugar con el objetivo de poder expandir la búsqueda.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: quiénes declaran hoy

La audiencia se reanudará este miércoles. Entre los seis convocados estará Ronald Serrano, dueño de un taller de motos ubicado cerca de la comisaría de 9 de Julio, donde quedaron los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava después de los procedimientos realizados en la investigación.

También declararán las policías María Agustina Subiría y María Custillo; Agustín Ibarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña cuando presentó ante la Justicia provincial la versión de un supuesto accidente; María del Carmen Núñez y Guillermo José Vaccaro.