Juicio por la desaparición de Loan Peña: vecinos hablaron sobre la reacción de Antonio Benítez
Ramón Robledo, quien vive a pocos metros de la casa de Catalina Peña, contó cómo fue su encuentro con uno de los acusados.
El juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes continuó el martes con la declaración de un grupo de testigos, entre ellos Ramón Robledo, un vecino de la abuela Catalina, quien contó cómo fue su encuentro con Antonio Benítez en los primeros momentos de la búsqueda.
Robledo contó que se enteró de la desaparición de Loan por Benítez el mismo 13 de junio de 2024 alrededor de las 15.30: “Lo noté bastante preocupado y lo único que me dijo fue que se perdió la criatura”, mencionó ante el ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes presidido por Fermín Ceroleni.
El vecino de Catalina, que vive a unos 500 metros de la vivienda, indicó que poco después apareció José Peña, padre del nene, y fue entonces cuando supieron que el menor perdido era su hijo.
Ante esta situación, ambos fueron a buscarlo por los sectores que consideraban posibles para el paso del chico.
“Salimos con mi viejo a caballo y buscamos en los lugares donde creímos que podía estar el niño. No pudimos encontrar ningún rastro”, indicó, según publicó El Litoral.
Raúl Anselmo Chamorro, otro de los habitantes del paraje, también indicó que fue Antonio Benítez quien le avisó que un niño se había perdido. Según dijo, el imputado fue hacia la ruta y les preguntó si habían visto a un menor. Chamorro participó luego en la búsqueda junto a otros vecinos.
Su nieta, Agustina Chamorro, coincidió con ese relato y señaló que José Peña se encontraba “muy angustiado”.
Además, mencionó que habló con Laudelina Peña y Mónica del Carmen Millapi, otras dos imputadas. Según contó, ambas les dijeron que Loan se había perdido en el naranjal y que no sabían hacia dónde se había dirigido.
La testigo declaró que recorrió el campo de su abuelo primero a pie y después a caballo, y que mas tarde la Policía solicitó su permiso para ingresar al lugar con el objetivo de poder expandir la búsqueda.
Juicio por la desaparición de Loan Peña: quiénes declaran hoy
La audiencia se reanudará este miércoles. Entre los seis convocados estará Ronald Serrano, dueño de un taller de motos ubicado cerca de la comisaría de 9 de Julio, donde quedaron los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava después de los procedimientos realizados en la investigación.
También declararán las policías María Agustina Subiría y María Custillo; Agustín Ibarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña cuando presentó ante la Justicia provincial la versión de un supuesto accidente; María del Carmen Núñez y Guillermo José Vaccaro.
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