Claudia Villafañe sorprendió a todos al mostrar en vivo una mítica camiseta de Diego Maradona
A horas de las semifinales del Mundial 2026, la empresaria conmovió a todos al lucir una prenda única del épico partido del Mundial 86.
La previa del trascendental choque de semifinales entre la Selección Argentina e Inglaterra sumó un capítulo de altísima carga emotiva en la televisión argentina. En una mañana repleta de nerviosismo y folklore futbolero, Claudia Villafañe sorprendió a todos en la pantalla de El Trece al revelar un tesoro histórico que guardaba oculto bajo su ropa de trabajo.
En el programa "La Cocina Rebelde", conducido por la chef Jimena Monteverde, la empresaria y expareja de Diego Maradona se encontraba participando del ciclo con total normalidad.
Sin embargo, ante la consulta de la conductora sobre cómo venía viviendo la previa del clásico mundialista, Claudia paralizó el estudio: se desabrochó el delantal de cocina en vivo y mostró que llevaba puesta la camiseta azul original que Diego usó contra los ingleses en el mítico partido del Mundial de México 1986.
Claudia Villafañe dio los detalles de una reliquia manchada
"Dije: 'Esta es justa para hoy'", expresó Claudia con una sonrisa de oreja a oreja mientras abría su delantal ante las exclamaciones de asombro de todo el equipo del programa.
Con la histórica prenda ceñida al cuerpo, Villafañe no dudó en brindar detalles fascinantes e inéditos sobre la confección a contrarreloj de aquella camiseta, que todavía conserva las huellas de la batalla en el Estadio Azteca. "Está manchada", detalló señalando el tejido.
"Y el escudo está cosido por las mismas chicas que limpiaban en la concentración. Hacían la comida y hacían todo, porque Argentina no tenía camiseta azul suplente", recordó sobre la mítica odisea logística de la utilería nacional en tierras aztecas.
El recuerdo de una odisea que terminó en gloria para la Selección Argentina.
A flor de piel, Claudia repasó cómo el cuerpo técnico de Carlos Bilardo tuvo que salir a rastrear casacas de urgencia debido a que Inglaterra iba a utilizar su tradicional indumentaria blanca, impidiendo que la Selección jugara con la clásica celeste y blanca.
"No tenían camiseta azul. Inglaterra jugaba con la blanca, entonces no podíamos... Fueron a buscar a Ciudad de México, y lo que encontraron de la marca (Le Coq Sportif) fue esta, que tiene dos colores diferentes. El número es plateado, no había... Los escudos no eran bordados, entonces se los sacaron a las otras camisetas y se los cosieron las chicas, como pudieron, a todas las camisetas", relató con minuciosidad.
Para cerrar, la ganadora del primer MasterChef Celebrity acarició la tela y sintetizó el valor de la humildad con la que se construyó aquella gesta: "Es muy simple, es acrílico, es pequeño algodón... Bueno, fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 1", concluyó, trayendo un amuleto inigualable a la pantalla justo cuando el país entero vuelve a soñar con vencer a los británicos para meterse en la gran final del mundo.
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