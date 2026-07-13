Claudia Villafañe sorprendió a todos al mostrar en vivo una mítica camiseta de Diego Maradona

"Y el escudo está cosido por las mismas chicas que limpiaban en la concentración. Hacían la comida y hacían todo, porque Argentina no tenía camiseta azul suplente", recordó sobre la mítica odisea logística de la utilería nacional en tierras aztecas.

El recuerdo de una odisea que terminó en gloria para la Selección Argentina.

A flor de piel, Claudia repasó cómo el cuerpo técnico de Carlos Bilardo tuvo que salir a rastrear casacas de urgencia debido a que Inglaterra iba a utilizar su tradicional indumentaria blanca, impidiendo que la Selección jugara con la clásica celeste y blanca.

"No tenían camiseta azul. Inglaterra jugaba con la blanca, entonces no podíamos... Fueron a buscar a Ciudad de México, y lo que encontraron de la marca (Le Coq Sportif) fue esta, que tiene dos colores diferentes. El número es plateado, no había... Los escudos no eran bordados, entonces se los sacaron a las otras camisetas y se los cosieron las chicas, como pudieron, a todas las camisetas", relató con minuciosidad.

Para cerrar, la ganadora del primer MasterChef Celebrity acarició la tela y sintetizó el valor de la humildad con la que se construyó aquella gesta: "Es muy simple, es acrílico, es pequeño algodón... Bueno, fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 1", concluyó, trayendo un amuleto inigualable a la pantalla justo cuando el país entero vuelve a soñar con vencer a los británicos para meterse en la gran final del mundo.