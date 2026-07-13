Un veterano de Malvinas recordó el gol de Diego Maradona a Inglaterra: "Todavía me acongoja"
Juan Carlos Sosa afirmó que el partido despierta sentimientos profundos y recordó el significado simbólico de estos partidos.
En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, algunos referentes de la Selección buscaron quitarle carga simbólica al encuentro y reavivaron el debate sobre el significado que este clásico tiene para nuestro país y sobre todo para los veteranos. En ese contexto, Juan Carlos Sosa, secretario de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra y militante de la causa Malvinas, aseguró que el partido "no es una cuestión política", aunque reconoció que despierta sentimientos profundos y mantiene vigente el reclamo por la soberanía de las islas.
"El partido no lo tomamos como una cuestión política, pero sí queremos aprovechar el momento, porque esto tiene un plafón mundial y el tema Malvinas está a flor de piel", afirmó el secretario de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra.
En ese sentido, explicó que desde el organismo emitieron un comunicado para fijar su postura de cara al encuentro y remarcar que el reclamo argentino debe sostenerse por la vía diplomática: "Desde nuestra Federación emitimos un comunicado en el cual manifestamos que esto no es una guerra, sino que las cuestiones se resuelven por las vías diplomáticas, pero juega mucho con los sentimientos nuestros y de todo el país", sostuvo.
Al ser consultado por el histórico partido del Mundial de México 1986, Sosa comentó: "Recuerdo que en ese momento estaba viendo el partido y comentaba con las personas con las que lo estaba viendo que le había pegado en la mano y creía que no lo iban a dar. Te puedo asegurar que cuando dieron el gol fue una cosa... todavía me acongoja recordar eso".
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