Un veterano de Malvinas recordó el gol de Diego Maradona a Inglaterra: "Todavía me acongoja"

En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, algunos referentes de la Selección buscaron quitarle carga simbólica al encuentro y reavivaron el debate sobre el significado que este clásico tiene para nuestro país y sobre todo para los veteranos. En ese contexto, Juan Carlos Sosa, secretario de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra y militante de la causa Malvinas, aseguró que el partido "no es una cuestión política", aunque reconoció que despierta sentimientos profundos y mantiene vigente el reclamo por la soberanía de las islas.