Alexis Mac Allister recordó a Diego Maradona antes de enfrentar a Inglaterra: "Ojalá podamos..."
El mediocampista de la Selección Argentina habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026 y se refirió al histórico partido de México 1986.
La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra continúa alimentando los recuerdos de uno de los capítulos más emblemáticos de la historia del fútbol. En la previa del duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026, Alexis Mac Allister se refirió al peso simbólico que tiene este enfrentamiento y evocó la actuación inolvidable de Diego Maradona en México 1986.
El volante argentino reconoció que resulta inevitable volver a mirar imágenes de aquel partido histórico y admitió que durante los últimos días aparecieron una gran cantidad de videos en las redes sociales que reviven la actuación del capitán campeón del mundo. “A veces en redes sociales aparecen diferentes cosas. Estos días aparecen videos del Diego, del partido del ‘86 que a uno obviamente lo ayuda, intenta verlas y recordarlas”, comentó.
Mac Allister explicó que el legado de Maradona sigue siendo una fuente de inspiración para cualquier futbolista argentino, aunque remarcó que reproducir lo que hizo dentro de la cancha es una misión prácticamente imposible. “Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado, ¿no? Llevar a cabo las cosas que hacía adentro de la cancha es prácticamente imposible. Quizás solo Leo puede hacerlo”, expresó, en una referencia directa a Lionel Messi, el capitán de la actual Selección.
El mediocampista del Liverpool también destacó el lugar que ocupa Maradona dentro de la identidad futbolística y cultural del país. Para Mac Allister, el recuerdo del Diez trasciende generaciones y continúa siendo un símbolo permanente para cada nuevo desafío de la Albiceleste. “Diego es una bandera muy importante en el país”, aseguró.
Sin embargo, más allá de la nostalgia, el campeón del mundo dejó en claro que el objetivo del actual plantel pasa por construir su propia historia, aunque sin dejar de reconocer el enorme legado que dejó aquella generación que conquistó el Mundial de 1986. “Ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron”, afirmó.
Después de 24 años, Argentina e Inglaterra se volverán a cruzar en el Mundial 2026
La semifinal frente a Inglaterra volverá a poner frente a frente a dos selecciones que protagonizaron algunos de los encuentros más recordados de la historia de los Mundiales. El partido disputado en el estadio Azteca hace cuatro décadas permanece como una referencia inevitable, tanto por el contexto histórico como por los dos goles de Maradona: la recordada "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos.
La Scaloneta buscará este miércoles desde las 16 volver a superar a Los Tres Leones en un escenario mundialista, más precisamente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y dar otro paso hacia el bicampeonato.
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