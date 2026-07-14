Alexis Mac Allister recordó a Diego Maradona antes de enfrentar a Inglaterra: "Ojalá podamos..."

Sin embargo, más allá de la nostalgia, el campeón del mundo dejó en claro que el objetivo del actual plantel pasa por construir su propia historia, aunque sin dejar de reconocer el enorme legado que dejó aquella generación que conquistó el Mundial de 1986. “Ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron”, afirmó.

Después de 24 años, Argentina e Inglaterra se volverán a cruzar en el Mundial 2026

La semifinal frente a Inglaterra volverá a poner frente a frente a dos selecciones que protagonizaron algunos de los encuentros más recordados de la historia de los Mundiales. El partido disputado en el estadio Azteca hace cuatro décadas permanece como una referencia inevitable, tanto por el contexto histórico como por los dos goles de Maradona: la recordada "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos.

La Scaloneta buscará este miércoles desde las 16 volver a superar a Los Tres Leones en un escenario mundialista, más precisamente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y dar otro paso hacia el bicampeonato.