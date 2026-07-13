Subastan la pelota de la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Maradona: estiman venderla por una fortuna
La pelota utilizada por Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 saldrá a subasta con un precio base de US$2,5 millones y podría alcanzar un récord histórico.
La pelota con la que Diego Armando Maradona marcó la Mano de Dios y el Gol del Siglo frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 volverá a salir a subasta. La histórica reliquia tiene un precio base de US$2,5 millones y estiman que podría venderse por cerca de US$10 millones.
En la antesala de una nueva semifinal mundialista entre Argentina e Inglaterra, reapareció uno de los objetos más icónicos de la historia del fútbol: la pelota con la Diego convirtió sus dos goles más recordados.
La casa estadounidense Heritage Auctions anunció que el remate comenzará el 31 de julio y finalizará el 22 de agosto. El precio base será de US$2,5 millones, aunque los organizadores estiman que la puja podría elevar su valor hasta los US$10 millones, lo que establecería un nuevo récord para un objeto deportivo. A pesar del paso del tiempo, la pelota conserva un enorme valor histórico. Se trata de un balón N°5 de fabricación alemana, confeccionado con materiales sintéticos y utilizado durante todo el encuentro disputado en el estadio Azteca, donde Maradona marcó la célebre Mano de Dios y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.
La pelota permaneció durante 36 años en poder del árbitro tunecino Ali Bin Nasser, quien la conservó siguiendo el protocolo de la FIFA y reunió las firmas del resto de la terna arbitral como testimonio de aquel encuentro. En noviembre de 2022 ya había sido subastada por la firma Graham Budd Auctions en Londres, donde alcanzó un valor de US$2.370.000. En aquella oportunidad fue adquirida por un comprador anónimo, en pleno furor por el Mundial de Qatar 2022.
Ahora volverá a exhibirse en Estados Unidos antes del remate organizado por Heritage Auctions, que confía en que la pieza supere ampliamente su anterior cotización: "Es una pieza única. Posiblemente el artículo de fútbol más importante", afirmó Mike Provenzale, subastador de Heritage.
La camiseta de Maradona sigue siendo el objeto más caro
Hasta el momento, el recuerdo deportivo vinculado a aquel histórico Argentina-Inglaterra que alcanzó el mayor valor económico es la camiseta azul que Maradona utilizó durante el segundo tiempo del partido. La prenda, que permaneció durante 36 años en manos del inglés Steve Hodge, fue subastada por la casa Sotheby's en mayo de 2022 por US$9,3 millones, más del doble del valor inicial estimado. Ahora, la pelota con la que Diego escribió dos de las páginas más inolvidables de la historia del fútbol buscará superar esa cifra y convertirse en el objeto futbolístico más valioso jamás vendido.
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