Subastan la pelota de la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Maradona: estiman venderla por una fortuna

La casa estadounidense Heritage Auctions anunció que el remate comenzará el 31 de julio y finalizará el 22 de agosto. El precio base será de US$2,5 millones, aunque los organizadores estiman que la puja podría elevar su valor hasta los US$10 millones, lo que establecería un nuevo récord para un objeto deportivo. A pesar del paso del tiempo, la pelota conserva un enorme valor histórico. Se trata de un balón N°5 de fabricación alemana, confeccionado con materiales sintéticos y utilizado durante todo el encuentro disputado en el estadio Azteca, donde Maradona marcó la célebre Mano de Dios y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.