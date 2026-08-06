Protesta frente a un Congreso vallado: una multitud se opone a la Ley de Propiedad Privada

Foto: Agencia NA/ Damián Dopacio

La movilización, que tiene como una de sus consignas principales "La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja", se convocó inicialmente en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras. Aunque el oficialismo retiró esa modificación del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las agrupaciones decidieron sostener la protesta programada para este jueves.