Protesta frente a un Congreso vallado: una multitud se opone a la Ley de Propiedad Privada
Ciudadanos autoconvocados y un gran número de agrupaciones se congregan frente al Congreso, donde ya se lleva a cabo la sesión en el Senado.
Bajo una intensa lluvia y un clima frío, diversas agrupaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados se movilizan frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de Ley de Propiedad Privada impulsado por La Libertad Avanza (LLA), previo a su tratamiento en el Senado.
La concentración se despliega sobre la Avenida Entre Ríos y en la plaza del Parlamento, con la participación de organizaciones como el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista (IS) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), entre otros sectores.
El operativo de seguridad, desplegado por fuerzas federales bajo la aplicación del protocolo antipiquetes, mantiene restringido el tránsito dentro del perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, registrándose las mayores complicaciones sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Se anticipa que el momento de mayor convocatoria en la Plaza Congreso se alcance hacia las 17:00.
La movilización, que tiene como una de sus consignas principales "La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja", se convocó inicialmente en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras. Aunque el oficialismo retiró esa modificación del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las agrupaciones decidieron sostener la protesta programada para este jueves.
Nota en desarrollo.-
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