Juicio por la muerte de Maradona: una testigo se contradijo y el juez realizó una fuerte advertencia

“A Diego le pasé todo lo que había. La última videollamada (para mostrar la casa) fue con Diego”, había declarado Jordan en su testimonio inicial.

Sin embargo, en la audiencia de hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, la testigo se mostró visiblemente nerviosa y cambió su versión.

Andrea Flavia Jordan

Jordan explicó que cuando mencionó haber hablado con "Diego", en realidad se refería a "todo el clan Maradona". También rectificó su afirmación anterior sobre la videollamada y aclaró que no podía asegurar que Maradona estuviera presente en ella.

“El último llamado fue con Maximiliano Pomargo (acompañante terapéutico de Diego). Me había dicho que estaba con Diego y Gianinna. No vi el rostro exacto”, sostuvo la agente inmobiliaria.

dalma giannina juicio maradona

Y lanzó: “Me habían dicho que estaban Diego y Gianinna en la videollamada. Que iban a ser los que dieran el ok final de la casa. Ellos participaron de la videollamada, pero no hablaron conmigo. Yo creo que era así, no les pedí el documento”.

En la sala se vivió un momento de tensión cuando Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, solicitó exhibir la declaración inicial de Jordan para resaltar las contradicciones. “Tendría que aclarar la verdad”, expresó el letrado.

Ante esto, Jordan justificó los cambios en su testimonio alegando problemas de memoria y aseguró sentirse atacada por el abogado. “Me parece que es un ataque. Yo me olvido, tengo 55 años y yo le doy mi apreciación que hice las cosas lo mejor posible”, manifestó. También se disculpó diciendo: “Me expresé mal. No sé a qué parte le conviene”.

El juez Savarino le recordó a la testigo que el falso testimonio constituye un delito y enfatizó la importancia de declarar con veracidad: “Usted tiene que decir la verdad”.

Qué declaró Santiago Giorello, el dueño de la casa

juicio maradona maqueta Maqueta de la casa donde murió Diego Maradona

Luego de Jordan, prestó declaración Santiago Giorello, propietario de la casa donde murió Diego Maradona.

En su testimonio, confirmó algunos de los datos brindados por la agente inmobiliaria, entre ellos que desconocía que el inquilino sería Diego Maradona hasta el momento de la firma del contrato.

“Yo nunca lo conocí personalmente. Cuando me consultaron por la casa me dijeron que iba a ser para una señora con problemas de movilidad, por eso hice hincapié en que en la planta baja (donde se montó la habitación de Diego) no había ducha”, explicó Giorello, quien también indicó que la habitación con baño en suite se encontraba en el primer piso.

Por su parte, Jordan argumentó que la identidad del inquilino no se reveló de inmediato porque resultaba complicado encontrar una propiedad para Maradona. “Era difícil buscar una casa para Diego. Muchos no aceptaban porque se sabía que iba a haber lío. Cuando le revelamos al dueño que sería para Maradona, se le dijo que venía de una internación, que necesitaba estar con su familia, que necesitaba una casa más cerca porque estaba en zona sur y que quería una casa en Tigre”, explicó.

Agregó que en la negociación se le aseguró al propietario que Maradona se encontraba tranquilo y que la vivienda debía estar cerca de su familia. Giorello, por su parte, recordó que le informaron que habría una ambulancia presente diariamente en la casa. No obstante, indicó que en una ocasión en la que regresó a la propiedad para retirar algunas pertenencias, la ambulancia no estaba, algo que también mencionaron testigos previos.

Finalmente, Giorello indicó que, tras la muerte de Maradona, la casa le devolvieron la casa “en condiciones deplorables”.