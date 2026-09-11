Sigue el juicio contra el Pity Álvarez tras una decisión clave de la Justicia

Qué cuestionó la defensa de Pity Álvarez

Pity Álvarez enfrenta el juicio por la muerte de Cristian Díaz. Captura de TV mejorada con IA

El pedido de apartamiento había sido presentado durante la audiencia del lunes 7 de septiembre, jornada en la que se retomó el juicio después de una instancia anterior que tuvo que ser suspendida debido a una descompensación sufrida por el músico.

Antes de que comenzaran nuevas declaraciones testimoniales, la defensa formalizó la recusación. Entre sus argumentos, sostuvo que se habían producido distintas situaciones que, según su interpretación, “permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal”.

En ese sentido, los abogados del Pity Álvarez cuestionaron que no incorporó un informe médico advertiría sobre supuestos riesgos que generaría el juicio en la salud del músico acusado.

La decisión clave de la Justicia

Pity Álvarez

El planteo fue analizado posteriormente por la Cámara de Casación, que rechazó los argumentos de la defensa y avaló la continuidad del juicio con el mismo tribunal.

En su resolución, Bruzzone sostuvo que los abogados no lograron acreditar ninguna de las situaciones contempladas que permitieran justificar el apartamiento de los magistrados.

“La defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva”, señaló el juez.

El magistrado agregó que los cuestionamientos expuestos por la defensa no alcanzaban para demostrar una falta de imparcialidad. Según explicó, pese al nivel de detalle de los argumentos presentados, los abogados expresaron principalmente su desacuerdo con distintas resoluciones adoptadas por los jueces durante el juicio.

Para Bruzzone, esas decisiones fueron tomadas dentro de las facultades que la normativa procesal les otorga a los magistrados para conducir el debate y, por sí mismas, no implican que hayan anticipado una opinión sobre los hechos que todavía deben ser analizados en el juicio.

Además, remarcó que la defensa no aportó elementos concretos que permitieran sostener la existencia de una supuesta parcialidad por parte del tribunal.

Con la recusación rechazada, el debate por el crimen de Cristian Díaz quedaría en condiciones de continuar el lunes, mientras los abogados de Álvarez analizan los próximos pasos judiciales.