Jujuy: buscan voluntarios para vivir gratis cambio de colaborar 30 horas a la semana en un hostel
Un alojamiento turístico de Purmamarca ofrece hospedaje, desayuno y un día libre por semana. Los requisitos y cómo postularse.
Un hostel ubicado en el centro de Purmamarca, Jujuy abrió una convocatoria para viajeros que quieran conocer la Quebrada de Humahuaca con algunos gastos cubiertos. La propuesta ofrece alojamiento gratuito a cambio de colaborar durante 30 horas semanales con distintas tareas del establecimiento.
El voluntariado fue publicado en la plataforma Worldpackers y busca viajeros que trabajen 30 horas semanales en el hostel. A cambio, recibirán alojamiento gratuito, desayuno todos los días, acceso a una cocina equipada y lavado de ropa gratuito.
Qué tareas hay que hacer y cómo se organizan los turnos
Entre las responsabilidades se encuentran el mantenimiento de los espacios comunes y dormitorios, la limpieza de baños y cocina, la preparación y el servicio de comidas, y la organización de las habitaciones. También deberán colaborar con la atención de los huéspedes y otras tareas necesarias para el funcionamiento del hostel.
Las 30 horas semanales se distribuyen en turnos rotativos, que pueden ser de 10 a 15 o de 19 a 00. La planificación se comunica semana a semana y los horarios pueden modificarse según las necesidades del establecimiento.
Cuáles son los requisitos para participar y qué gastos hay que cubrir
La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 35 años, con conocimientos básicos de español o inglés. La inscripción es individual, ya que no se aceptan parejas ni postulaciones de dos personas. También se requiere disponibilidad para permanecer varias semanas.
Quienes quieran postularse deben ingresar a Worldpackers, completar el perfil personal y enviar una solicitud al anfitrión. Desde la plataforma se pueden consultar los detalles del intercambio y las fechas disponibles.
El alojamiento y los beneficios incluidos no cubren todos los gastos del viaje. Cada voluntario deberá pagar su traslado hasta Purmamarca, el seguro de viaje y las comidas que no estén contempladas en el desayuno diario.
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