Jujuy: buscan voluntarios para vivir gratis cambio de colaborar 30 horas a la semana en un hostel

Quienes quieran postularse deben ingresar a Worldpackers, completar el perfil personal y enviar una solicitud al anfitrión. Desde la plataforma se pueden consultar los detalles del intercambio y las fechas disponibles.

El alojamiento y los beneficios incluidos no cubren todos los gastos del viaje. Cada voluntario deberá pagar su traslado hasta Purmamarca, el seguro de viaje y las comidas que no estén contempladas en el desayuno diario.