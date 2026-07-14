Otro feriado confirmado: cuándo será el próximo fin de semana largo
El calendario 2026 todavía guarda varios feriados nacionales y jornadas de descanso. Cuándo serán las próximas fechas libres para organizar escapadas.
Luego del feriado del 9 de julio, correspondiente al Día de la Independencia, muchos argentinos pudieron aprovechar una pausa extendida gracias a que el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Tras este descanso, la atención comenzó a centrarse en el calendario de feriados 2026 para conocer cuándo será la próxima oportunidad de disfrutar un fin de semana largo.
El Gobierno Nacional ya dio a conocer el cronograma oficial con las próximas fechas de descanso que tendrán lugar durante el año. Entre las jornadas previstas aparecen feriados nacionales, días trasladables y otras fechas especiales.
De acuerdo con la planificación oficial, el próximo feriado caerá un lunes, por lo que permitirá conformar un fin de semana largo de tres días para aquellas personas que no tengan obligación de prestar tareas durante esa jornada.
Además, el calendario contempla otros feriados trasladables, celebraciones inamovibles y un día no laborable con fines turísticos, una medida pensada para extender uno de los períodos de descanso más esperados del año.
El próximo feriado será el 17 de agosto
Después del feriado por el Día de la Independencia, los argentinos deberán esperar algunas semanas para volver a disfrutar de una jornada de descanso nacional.
El próximo feriado del calendario oficial será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Se trata de un feriado nacional trasladable establecido dentro del cronograma anual.
Como la fecha ya coincide con el inicio de la semana, no será necesario aplicar ningún cambio para generar un fin de semana largo. De esta manera, quienes no tengan que trabajar podrán contar con tres días seguidos de descanso.
Este esquema de feriados trasladables busca distribuir las jornadas libres a lo largo del año y favorecer la organización de escapadas y actividades turísticas en todo el país.
Qué feriados nacionales quedan durante 2026
El calendario oficial de feriados 2026 todavía incluye varias jornadas de descanso importantes antes del cierre del año. Luego del feriado de agosto, las próximas fechas libres estarán concentradas en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Durante septiembre no habrá feriados nacionales, pero el cronograma retomará su actividad en octubre con una nueva oportunidad para disfrutar un fin de semana largo.
- El lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, será un feriado trasladable que permitirá conformar tres días consecutivos de descanso.
- El viernes 20 de noviembre, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, se trasladará al lunes 23 de noviembre, generando otro fin de semana largo.
- El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 de diciembre se celebrará la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional inamovible.
- El viernes 25 de diciembre se festejará Navidad, otra fecha incluida como feriado inamovible.
Con todas las fechas confirmadas por el Gobierno Nacional, todavía quedan varias posibilidades para organizar escapadas y aprovechar los próximos fines de semana largos:
- El primero será desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, por el feriado del General José de San Martín.
- Luego llegará el descanso del sábado 10 al lunes 12 de octubre, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- En noviembre habrá una nueva pausa extendida desde el sábado 21 hasta el lunes 23, debido al traslado del Día de la Soberanía Nacional.
- La combinación entre el día no laborable turístico del lunes 7 de diciembre y el feriado del martes 8 de diciembre permitirá contar con un descanso de cuatro días consecutivos.
- Para cerrar el año, habrá otro fin de semana largo desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre, gracias al feriado de Navidad.
De esta manera, el calendario de feriados 2026 aún ofrece distintas oportunidades para planificar viajes, actividades recreativas o momentos de descanso antes de la llegada del próximo año.
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