Otro feriado confirmado: cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo feriado del calendario oficial será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Se trata de un feriado nacional trasladable establecido dentro del cronograma anual.

Como la fecha ya coincide con el inicio de la semana, no será necesario aplicar ningún cambio para generar un fin de semana largo. De esta manera, quienes no tengan que trabajar podrán contar con tres días seguidos de descanso.

Este esquema de feriados trasladables busca distribuir las jornadas libres a lo largo del año y favorecer la organización de escapadas y actividades turísticas en todo el país.

Qué feriados nacionales quedan durante 2026

El calendario oficial de feriados 2026 todavía incluye varias jornadas de descanso importantes antes del cierre del año. Luego del feriado de agosto, las próximas fechas libres estarán concentradas en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Durante septiembre no habrá feriados nacionales, pero el cronograma retomará su actividad en octubre con una nueva oportunidad para disfrutar un fin de semana largo.

El lunes 12 de octubre , por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural , será un feriado trasladable que permitirá conformar tres días consecutivos de descanso.

, por el , será un que permitirá conformar tres días consecutivos de descanso. El viernes 20 de noviembre , correspondiente al Día de la Soberanía Nacional , se trasladará al lunes 23 de noviembre , generando otro fin de semana largo .

, correspondiente al , se trasladará al , generando otro . El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos , mientras que el martes 8 de diciembre se celebrará la Inmaculada Concepción de María , un feriado nacional inamovible .

fue establecido como , mientras que el se celebrará la , un . El viernes 25 de diciembre se festejará Navidad, otra fecha incluida como feriado inamovible.

Con todas las fechas confirmadas por el Gobierno Nacional, todavía quedan varias posibilidades para organizar escapadas y aprovechar los próximos fines de semana largos:

El primero será desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto , por el feriado del General José de San Martín .

, por el . Luego llegará el descanso del sábado 10 al lunes 12 de octubre , en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

, en el marco del . En noviembre habrá una nueva pausa extendida desde el sábado 21 hasta el lunes 23 , debido al traslado del Día de la Soberanía Nacional .

, debido al traslado del . La combinación entre el día no laborable turístico del lunes 7 de diciembre y el feriado del martes 8 de diciembre permitirá contar con un descanso de cuatro días consecutivos .

y el permitirá contar con un descanso de . Para cerrar el año, habrá otro fin de semana largo desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre, gracias al feriado de Navidad.

De esta manera, el calendario de feriados 2026 aún ofrece distintas oportunidades para planificar viajes, actividades recreativas o momentos de descanso antes de la llegada del próximo año.