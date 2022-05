Murió atragantado con carne en medio de un asado con amigos

De inmediato los presentes llamaron al SAME, pero los médicos no pudieron reanimarlo y certificaron el deceso. Minutos después, al lugar también llegó personal de la fiscalía local para realizar las pericias correspondientes y constataron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, ni que su muerte podría haber sido provocada por intervención de terceras personas.

Por este motivo, la ayudante fiscal dispuso que cuerpo del hombre de 47 años sea depositado en la morgue del hospital Manuel Belgrano de Humahuaca, según informó El Tribuno de Jujuy.