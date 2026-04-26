Cascada Colorada: la joya oculta de Jujuy con aguas de cristal para visitar en tu próximo descanso hoy ya acá

Dónde queda Cascada Colorada

La Cascada Colorada se encuentra en el paraje El Fuerte, dentro del departamento Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy.

Está ubicada a unos 100 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en una zona de yungas que se caracteriza por su biodiversidad y paisajes agrestes.

El salto de agua, de entre 7 y 8 metros de altura, aparece en medio de este entorno natural, generando una postal única.

Cómo llegar a Cascada Colorada

Para llegar a Cascada Colorada desde San Salvador de Jujuy, se recomienda tomar la Ruta Nacional 66, luego la Ruta Nacional 34 y empalmar con la Ruta Provincial 1 hasta Santa Clara. Desde allí, se continúa por la Ruta Provincial 6 hasta la zona conocida como Finca Los Morteros, muy cerca del destino.

También es posible llegar en transporte público hasta San Pedro y luego combinar con taxis compartidos hacia El Fuerte.

En definitiva, Cascada Colorada es un destino ideal para quienes buscan naturaleza en estado puro, paisajes impactantes y una experiencia distinta en el corazón de Jujuy.