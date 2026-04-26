Cascada Colorada: la joya oculta de Jujuy con aguas de cristal para visitar en tu próximo descanso hoy ya acá
Descubrí la Cascada Colorada, el inmenso paraíso oculto de Jujuy. Es un rincón en plena selva para disfrutar toda la naturaleza en tus vacaciones hoy mismo acá.
Lejos de los destinos turísticos más tradicionales, hay una joya escondida en plena selva de yungas. Rodeada de vegetación, cerros rojizos y agua cristalina, este lugar ofrece una experiencia distinta, ideal para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza.
En un contexto donde cada vez más viajeros priorizan escapadas auténticas, este destino combina paisajes impactantes, historia ancestral y un ambiente perfecto para relajarse sin distracciones. Con un perfil bajo y poco intervenido, la cascada invita a disfrutar del entorno sin apuro, donde el sonido del agua reemplaza al ruido de la ciudad.
Qué se puede hacer en Cascada Colorada
En Cascada Colorada, las actividades están pensadas para disfrutar del entorno natural.
Entre las opciones más elegidas se encuentran:
- Caminatas por senderos rodeados de vegetación
- Baños en el arroyo de agua cristalina
- Picnics al aire libre bajo la sombra de los árboles
- Fotografía de paisajes únicos
Además, el lugar tiene un valor histórico importante, ya que se encontraron restos de morteros utilizados por pueblos originarios, lo que indica que fue un punto de encuentro y actividad en el pasado. La combinación de naturaleza e historia convierte a este sitio en una experiencia completa para los visitantes.
Dónde queda Cascada Colorada
La Cascada Colorada se encuentra en el paraje El Fuerte, dentro del departamento Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy.
Está ubicada a unos 100 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en una zona de yungas que se caracteriza por su biodiversidad y paisajes agrestes.
El salto de agua, de entre 7 y 8 metros de altura, aparece en medio de este entorno natural, generando una postal única.
Cómo llegar a Cascada Colorada
Para llegar a Cascada Colorada desde San Salvador de Jujuy, se recomienda tomar la Ruta Nacional 66, luego la Ruta Nacional 34 y empalmar con la Ruta Provincial 1 hasta Santa Clara. Desde allí, se continúa por la Ruta Provincial 6 hasta la zona conocida como Finca Los Morteros, muy cerca del destino.
También es posible llegar en transporte público hasta San Pedro y luego combinar con taxis compartidos hacia El Fuerte.
En definitiva, Cascada Colorada es un destino ideal para quienes buscan naturaleza en estado puro, paisajes impactantes y una experiencia distinta en el corazón de Jujuy.
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