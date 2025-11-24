Junín: capturan a un policía acusado de irrumpir armado en una vivienda y huir tras ser descubierto
El sospechoso fue identificado gracias al análisis de cámaras de seguridad y quedó detenido por intento de robo agravado.
Un operativo policial en la ciudad bonaerense de Junín terminó con la detención de un efectivo de seguridad que habría participado en un violento intento de robo dentro de una vivienda mientras una familia dormía. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Sarmiento, entre Libanesa y Tucumán, en el barrio Belgrano.
Según la denuncia presentada ante la Comisaría Segunda, dos intrusos encapuchados y vestidos de negro irrumpieron en el domicilio durante la madrugada, lo que desencadenó un episodio que rápidamente motivó la intervención de varias unidades policiales. De acuerdo con el testimonio de la víctima, los ladrones forzaron la puerta trasera, rompieron la reja que conectaba el patio con la galería y quebraron un vidrio para ingresar al sector del comedor.
Allí fueron sorprendidos por la dueña de casa, momento en el cual uno de los delincuentes le exhibió un arma de fuego antes de emprender la fuga. Ambos escaparon saltando un tapial, dejando tras de sí daños en la estructura y una situación de extrema tensión para la familia, que descansaba al momento de la irrupción.
A partir de ese episodio, la DDI Junín y el Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda iniciaron una investigación basada en el relevamiento de cámaras públicas y privadas. Con ese análisis lograron reconstruir la ruta de escape de los sospechosos e individualizar a uno de ellos, quien resultó ser un policía en actividad. El hallazgo generó fuerte conmoción en el ámbito local, dado que el propio agente formaba parte de la fuerza responsable de brindar seguridad en la zona.
Con orden del Juzgado de Garantías, los investigadores allanaron la vivienda del acusado y secuestraron elementos clave que serán utilizados como evidencia. Entre ellos había prendas que coincidirían con las utilizadas durante el hecho, dos handys, dos celulares, una linterna, guantes y una réplica de pistola calibre 9 mm.
También se incautó un arma PSP marca Swiss Arms y artículos de vestimenta que podrían vincularlo directamente con los movimientos registrados en cámaras durante la madrugada. El hombre quedó detenido por el delito de robo agravado en grado de tentativa y permanecerá alojado en la DDI Junín hasta que sea indagado por el fiscal Martín Laius.
Para los investigadores, el avance del caso fue posible por la rápida articulación entre distintas áreas de seguridad y por el aporte de imágenes que permitieron reconstruir la secuencia completa. Ahora resta determinar si el detenido actuó solo junto al cómplice aún no identificado o si existió una participación más amplia en la planificación del intento de robo.
