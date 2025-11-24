Junín: capturan a un policía acusado de irrumpir armado en una vivienda y huir tras ser descubierto

También se incautó un arma PSP marca Swiss Arms y artículos de vestimenta que podrían vincularlo directamente con los movimientos registrados en cámaras durante la madrugada. El hombre quedó detenido por el delito de robo agravado en grado de tentativa y permanecerá alojado en la DDI Junín hasta que sea indagado por el fiscal Martín Laius.

Para los investigadores, el avance del caso fue posible por la rápida articulación entre distintas áreas de seguridad y por el aporte de imágenes que permitieron reconstruir la secuencia completa. Ahora resta determinar si el detenido actuó solo junto al cómplice aún no identificado o si existió una participación más amplia en la planificación del intento de robo.

