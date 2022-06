Hablaron los papás de la chica hallada muerta en una comisaría: "Queremos justicia, esto fue un asesinato"

Los padres de la joven aseguraron que se enteraron de la muerte de su hija por las redes sociales. "Todo el pueblo se enteró antes que nosotros. Dicen que se mató 3.10 y A nosotros no vinieron a buscar para darnos la noticia recién a las 6 de la mañana", reveló la madre.

padres de daiana

Los padres de la joven aseguraron que se enteraron de la muerte de su hija por las redes sociales. " Todo el pueblo se enteró antes que nosotros. Dicen que se mató 3.10 y A nosotros no vinieron a buscar para darnos la noticia recién a las 6 de la mañana", reveló la madre.

Y continuó: "Vino una policía a mi casa vestida de civil, quería hablar con nosotros. Ahí me dio la noticia. Me dijo:`Su hija decidió quitarse la vida en la comisaría´. Yo me largué a los gritos. No me entraba aire en el pecho".

María Laura relató la difícil situación que vive su familia: "Yo le decía Sole, para mi era mi Sol. En total tengo 10 hijos. Hoy me arrebataron a una. Mi nieto llora, dice que no sabe si va a soportar vivir sin su mamá. El primer día agarró un cuchillo y se quería ir con la madre. Él pregunta cosas y no tenemos respuestas".

Los familiares de Daiana cuentan que tenía planeado irse a vivir a La Plata con su hijo ese mismo lunes, antes de su muerte. "El sábado salió a saludar a sus amigos. Se iba a llevar al nene, tenía todo arreglado. No nos cierra que se haya matado. Ella no se hubiera quitado la vida. Los cuatro policías que están siendo investigados son los responsables de la muerte de mi hija", dijo la mamá.

Este jueves a las 10 la familia, allegados y parte de los vecinos del pueblo de Laprida se van a juntar en frente Estación de Policía Comunal de Laprida, donde se encontró el cuerpo de la joven, para pedir justicia por Daiana. "No me cierra que haya ahorcado con una campera. Quiero justicia. El pueblo nos apoya", dijo Roberto.